BASF kauft fast 1 Mio Aktien, DZ Bank hebt Ziel – Aktie vor Rally?
BASF hat im Rahmen seines seit November 2025 laufenden Aktienrückkaufprogramms in der Woche zwischen dem 11. und 15. Mai 2026 weitere 983.903 eigene Aktien erworben. Das gab der Chemiekonzern in seiner 28. Zwischenmeldung bekannt. Die Rückkäufe erfolgten überwiegend über Xetra, teils über CEUX, zu volumengewichteten Durchschnittskursen zwischen 52,78 Euro und 54,03 Euro. Seit Beginn des Programms am 3. November 2025 summiert sich das Volumen inzwischen auf 25.316.978 zurückgekaufte Aktien. BASF lässt die Käufe von einer beauftragten Bank über elektronische Handelssysteme abwickeln; detaillierte Transaktionen sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar.
Die Fortsetzung des Rückkaufprogramms ist ein deutliches Signal an den Kapitalmarkt: Management und Vorstand forcieren die Kapitalrückführung an Aktionäre, was insbesondere in Kombination mit operative Verbesserungen und positiven Geschäftszahlen die Attraktivität der Aktie erhöht. Rückkäufe verringern die ausstehenden Aktien und können das Ergebnis je Aktie (EPS) bei gleichbleibendem Konzernergebnis heben – ein Hebeleffekt, der häufig von Investoren begrüßt wird. Gleichzeitig stärkt eine aktive Kapitalallokation das Vertrauen in die Unternehmensstrategie, setzt aber auch Kapital für andere Verwendungsmöglichkeiten wie Investitionen oder M&A außer Kraft.
Parallel zu den Rückkäufen hat die DZ Bank ihre Bewertung der BASF-Aktie angehoben: Der faire Wert wurde in einer am 18. Mai veröffentlichten Studie von 55 auf 63 Euro erhöht; die Einstufung „Kaufen“ bleibt bestehen. Analyst Peter Spengler begründet die Neubewertung mit einem starken Jahresauftakt und einem eindeutigen Fokus des Konzerns auf Aktionärswert. Die Kombination aus operativer Erholung und konsequenter Kapitalrückführung dürfte nach Ansicht der DZ Bank das Kursaufwärtspotenzial stützen.
Für Investoren sind die jüngsten Entwicklungen ambivalent: Einerseits bieten Rückkäufe und Analysten-Aufwertungen kurzfristig Rückenwind für den Kurs und signalisieren Management-Commitment. Andererseits bleibt zu beobachten, wie nachhaltig die Ertragsverbesserungen sind und ob BASF genügend finanziellen Spielraum für Wachstum und Innovation behält. Marktbeobachter werden zudem die verbleibende Laufzeit und das maximale Volumen des Rückkaufprogramms sowie den Einfluss auf Free Float und Handelsliquidität im Blick behalten.
In Summe markiert die jüngste Meldungswelle einen Punkt, an dem operative Fortschritte und finanzpolitische Maßnahmen zusammenlaufen — ein Szenario, das Anlegern Anlass zur Hoffnung, aber auch zur genauen Analyse bietet.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 51,04EUR auf Lang & Schwarz (21. Mai 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.
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