BASF kauft fast 1 Mio Aktien, DZ Bank hebt Ziel – Aktie vor Rally?

BASF hat im Rahmen seines seit November 2025 laufenden Aktienrückkaufprogramms in der Woche zwischen dem 11. und 15. Mai 2026 weitere 983.903 eigene Aktien erworben. Das gab der Chemiekonzern in seiner 28. Zwischenmeldung bekannt. Die Rückkäufe erfolgten überwiegend über Xetra, teils über CEUX, zu volumengewichteten Durchschnittskursen zwischen 52,78 Euro und 54,03 Euro. Seit Beginn des Programms am 3. November 2025 summiert sich das Volumen inzwischen auf 25.316.978 zurückgekaufte Aktien. BASF lässt die Käufe von einer beauftragten Bank über elektronische Handelssysteme abwickeln; detaillierte Transaktionen sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar. Die Fortsetzung des Rückkaufprogramms ist ein deutliches Signal an den Kapitalmarkt: Management und Vorstand forcieren die Kapitalrückführung an Aktionäre, was insbesondere in Kombination mit operative Verbesserungen und positiven Geschäftszahlen die Attraktivität der Aktie erhöht. Rückkäufe verringern die ausstehenden Aktien und können das Ergebnis je Aktie (EPS) bei gleichbleibendem Konzernergebnis heben – ein Hebeleffekt, der häufig von Investoren begrüßt wird. Gleichzeitig stärkt eine aktive Kapitalallokation das Vertrauen in die Unternehmensstrategie, setzt aber auch Kapital für andere Verwendungsmöglichkeiten wie Investitionen oder M&A außer Kraft.

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