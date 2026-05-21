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    Kühne kauft 20% von Lufthansa – Anleger in Alarmbereitschaft

    Kühne kauft 20% von Lufthansa – Anleger in Alarmbereitschaft
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Kühne Aviation steigt bei Lufthansa auf 20 Prozent — institutionelle Investoren melden weitere Positionen

    Kürzlich veröffentlichte Stimmrechtsmitteilungen nach dem WpHG zeichnen ein klares Bild: Die Eigentümerstruktur der Deutschen Lufthansa AG rückt stärker in den Fokus. Am deutlichsten ist der Schritt der Kühne Aviation GmbH (KA), die zum 8. Mai 2026 die Schwelle von 20 Prozent der Stimmrechte erreicht hat und diesen Erwerb bei der BaFin angezeigt wurde. KA stellt die Beteiligung als strategische Investition dar; die Finanzierung erfolgte durch Eigenmittel und ein Gesellschafterdarlehen der Kühne Holding AG. KA signalisiert, weitere Zukäufe innerhalb der kommenden zwölf Monate nicht auszuschließen. Als Vertreter der Gesellschaft nennt KA ihren Geschäftsführer Karl Gernandt, der seit Mai 2023 im Aufsichtsrat der Lufthansa sitzt. Eine aktive Einflussnahme auf die Besetzung von Vorstand oder Aufsichtsrat werde derzeit nicht angestrebt; Ziel sei vielmehr eine stabile Kapitalstruktur und eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik.

    Neben dem Kühne-Einstieg meldeten auch weitere Investoren Änderungen: Der EUPAC Fund signalisierte zum 11. Mai 2026 einen Anteil von 3,15 Prozent. Die Capital Group Companies, Inc. erhöhte ihren gemeldeten Anteil bis Mitte Mai auf rund 5,17 Prozent (61,960,162 Aktien), nachdem frühere Meldungen niedrigere Beteiligungen auswiesen. Diese institutionellen Positionen verdeutlichen, dass neben strategischen Ankeraktionären auch aktiv verwaltete Fonds Interesse an Lufthansa zeigen.

    Parallel zu den Stimmrechtsmitteilungen veröffentlichte die Gesellschaft eine Anpassung der Gesamtzahl der Stimmrechte: Als Stichtag 19. Mai 2026 wird eine neue Gesamtzahl genannt (in einer Mitteilung 1.202.082.895, in einzelnen Stimmrechtsmeldungen 1.199.282.895), was die Rechenbasis für prozentuale Anteile beeinflusst. Solche Abweichungen deuten auf technische Anpassungen im Registerbestand hin und sind für Anleger relevant, da sich daraus leicht veränderte Prozentsätze ergeben.

    Bedeutung und Ausblick: Der Einstieg der Kühne-Gruppe auf 20 Prozent markiert eine Zäsur in der Aktionärsstruktur und erhöht die Aufmerksamkeit auf Kapitalmaßnahmen, Dividendenpolitik und strategische Ausrichtung. Dass KA explizit weitere Käufe nicht ausschließt, kombiniert mit der Präsenz eines Kühne-Vertreters im Aufsichtsrat, erzeugt Unsicherheit, aber auch Planbarkeit für das Management. Für Investoren bleibt entscheidend, wie Lufthansa ihre Finanzstrategie kommuniziert und ob Management und Aufsichtsrat Kapitalkraft und Governance so steuern, dass operative Erholung und Aktionärsinteressen in Einklang stehen.



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    ISIN:DE0008232125WKN:823212
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    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 7,923EUR auf Lang & Schwarz (21. Mai 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.




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