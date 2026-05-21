Ab hier mit großer Rallyechance!

Darüber hinaus würde die Kursentwicklung seit Mitte Januar die Ausbildung einer inversen SKS-Formation bestätigen. Dieses charttechnische Muster spricht für weiter steigende Kurse und könnte den MDAX zunächst in Richtung 33.850 Punkte und später bis auf 35.772 Punkte führen. Damit eröffnet sich vor allem für kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger ein interessantes Szenario auf der Oberseite.

Seit mehreren Wochen scheitert der MDAX immer wieder an der Widerstandszone zwischen 31.750 und 32.115 Punkten. Aktuell startet der Index jedoch einen neuen Anlauf auf diese Marke. Gelingt im Laufe der Woche der Durchbruch, könnte dies ein weiteres Kaufsignal auslösen.

Auf der Unterseite bleibt die Lage dagegen stabil, solange der Bereich um den EMA 200 bei rund 30.000 Punkten hält. Erst wenn diese Unterstützung nachhaltig unterschritten wird, dürfte sich das Bild deutlich eintrüben und Rückgänge bis in den Bereich von 27.981 Punkten wahrscheinlicher machen.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 32.115 Punkte

Kursziele : 33.850/35.772 Punkte

Renditechance via DN03QC : 270 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MDAX-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN03QC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,35 - 1,38 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 30.539,96 Punkte Basiswert: MDAX-Index KO-Schwelle: 30.539,96 Punkte akt. Kurs Basiswert: 31.857,74 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 35.772 Punkte Hebel: 23,11 Kurschance: + 270 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ6YCB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,38 - 1,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 33.176,43 Punkte Basiswert: MDAX-Index KO-Schwelle: 33.176,43 Punkte akt. Kurs Basiswert: 31.857,74 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 22,55 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.