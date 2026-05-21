Schneller, weiter, höher!

Damit weiteres Potenzial in Richtung 1.178 und 1.192 US-Dollar freigesetzt wird, müsste die Aktie das bisherige Rekordhoch von 984,70 US-Dollar aus Mitte Januar auf Tagesbasis überwinden. Ein solcher Ausbruch könnte aus Sicht der Charttechnik eine attraktive Kaufchance darstellen.

Nach unten scheint die Aktie derzeit im Bereich von 923,90 US-Dollar vergleichsweise gut abgesichert zu sein. Erst wenn diese Marke unterschritten wird, würden sich die Hinweise auf stärkere Kursverluste verdichten. In diesem Fall könnten Rückgänge bis auf 853,59 und im Extremfall bis 780,50 US-Dollar möglich werden. Aktuell gibt es jedoch keine konkreten Anzeichen für ein solches Szenario.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 985,00 US-Dollar

Kursziele : 1.178/1.192 US-Dollar

Renditechance via DN1AA1 : 280 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Goldmann Sachs Group Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1AA1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,60 - 0,61 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 906,9256 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 906,9256 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 975,90 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1.192 US-Dollar Hebel: 13,77 Kurschance: + 280 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8MNC Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,60 - 0,61 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.046,2165 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 1.046,2165 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 975,90 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,76 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.