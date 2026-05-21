Silber schwächelt Kurs rutscht auf 75,45 USD

Silber-Sentiment aktuell: Gemischte Ansichten. 14-Tage-Veränderung ist nicht angegeben. Technische Charts nennen wichtige Levels; einige warnen vor Kurssturz durch Geldpolitik, andere hoffen auf Rotation bei konjunkturellem Druck. Langfristig wird 150$ als Ziel genannt; realistischere Bereiche liegen eher bei 30–50$. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 27,86850USD. Heute, bei 75,45USD, wäre daraus ein Vermögen von 13.536,3USD geworden – ein Plus von +170,73 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.