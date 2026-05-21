Scout24: BlackRock & Amundi bleiben mächtig – doch Rückkäufe treiben Kurs

Zentrale Zahlen: Die Gesamtzahl der Stimmrechte bei Scout24 SE beträgt nach Angaben 73,5 Mio. Aktien. Im Berichtszeitraum überschritten bzw. unterschritten Amundi, Morgan Stanley und BlackRock die Meldepflichtsschwellen bzw. passten ihre Angaben an. Die Meldungen erfolgten gemäß §40 WpHG bzw. den einschlägigen EU-Regelungen (MAR).

Scout24 bewegt sich in einem engen Kreis großer Vermögensverwalter und bleibt zugleich aktiv am eigenen Aktienrückkaufprogramm beteiligt. Zwischen dem 12. und 19. Mai meldeten mehrere institutionelle Investoren Änderungen ihrer Stimmrechtsanteile; zeitgleich veröffentlichte das Unternehmen Details zu weiteren Rückkäufen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Amundi (Sitz Paris) meldete per Stichtag 13.05.2026 einen zugerechneten Stimmrechtsanteil von 4,94 % (3.634.263 Aktien) sowie Instrumente in Höhe von 0,36 % (266.361), was eine kombinierte Quote von 5,31 % ergibt. Gegenüber der Vormeldung geht Amundi damit leicht zurück (letzte Summe 5,37 %).

Morgan Stanley (Wilmington, Delaware) wies für den 14.05.2026 direkt zugerechnete Stimmrechte in Höhe von 2,75 % (2.020.854 Aktien) aus; hinzu kommen Instrumente (Wertpapierleihe, Equity Swap) mit zusammen 1,68 % (483.145 bzw. 754.370), sodass sich eine Gesamtexposition von 4,43 % ergibt. Das ist ein Rückgang gegenüber der vorherigen Meldung (5,18 %).

BlackRock (Wilmington, Delaware) meldete ebenfalls zum 14.05.2026 6,98 % zugerechnete Stimmrechte (5.131.309 Aktien). Instrumente (Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe, Contracts for Difference) summieren 0,69 %; die Gesamtquote liegt damit bei 7,67 % und ist nahezu unverändert gegenüber der Vormeldung (7,69 %).

Parallel dazu setzte Scout24 sein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm fort: Im Zeitraum 12.–15. Mai kaufte das Unternehmen 105.142 Aktien über verschiedene Handelsplattformen (CEUX, TQEX, XETA). Die einzelnen Transaktionen lagen preislich zwischen rund €69,55 und €75,30; seit Beginn des Programms am 5. Januar 2026 wurden insgesamt 1.260.418 Aktien zurückgekauft. Die Rückkäufe erfolgten jeweils durch ein von Scout24 beauftragtes Kreditinstitut über Börsen und multilaterale Handelssysteme.

Bedeutung: Die Meldungen spiegeln typische Aktivität großer Asset Manager wider – Stimmrechtsangaben schwanken durch Portfolioanpassungen, Wertpapierleihe oder Derivate. Für Investoren relevant ist, dass Amundi und BlackRock mit ihren kombinierten Quoten weiterhin signifikante Einflussgrößen sind. Gleichzeitig verringern die Rückkäufe den Streubesitz und dürften kurzfristig kurstreibend wirken, was die Attraktivität der Aktie aus Sicht von Kapitalmarktakteuren stützt.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 72,50EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.