Analysten-Streit um Evonik: Jefferies setzt auf 20 €, Deutsche Bank zögert

Deutsche Bank-Analystin Virginie Boucher-Ferte begründete das moderate Kurszielplus nach Evoniks Zahlen zum ersten Quartal mit einer Anpassung ihrer operativen Gewinnschätzungen für 2026. In ihrem Kommentar vom 18. Mai hob sie vor allem die erwartete starke Entwicklung im zweiten Quartal hervor. Dennoch bleibt sie zurückhaltend, offenbar um Risiken in Bezug auf Nachfragedynamik und Preisentwicklung Rechnung zu tragen. Das Rating „Hold“ signalisiert, dass die Aktie ihrem Urteil nach fair bewertet ist und Anleger keine klaren Outperformance-Perspektiven sehen sollen.

Analystenstimmen zu Evonik divergieren: Während Deutsche Bank Research das Kursziel moderat von 15 auf 16 Euro anhob und die Einstufung auf „Hold“ beließ, erhöhte Jefferies das Ziel deutlich von 15,10 auf 20 Euro und stufte die Papiere von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Die Statements der beiden Häuser fassen die aktuelle Marktlage der Chemiebranche zusammen: Hohe Produktepreise bei gleichzeitig begrenzter Nachfrage und geopolitische Unsicherheiten, die für volatile Margen sorgen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Jefferies dagegen sieht deutlich mehr Kurspotenzial. Marcus Dunford-Castro verweist in seiner Sektorstudie vom 19. Mai darauf, dass Chemiepreise derzeit „hot“ seien, wenngleich die zugrundeliegende Endnachfrage nicht vergleichbar stark ausfällt. Treiber des Preisaufschwungs sind laut ihm vor allem Versorgungsengpässe infolge des Nahost-Kriegs. Gleichzeitig beobachtet Jefferies erste Anzeichen einer Umkehr des Preisauftriebs, bleibt aber insgesamt optimistischer für Evonik als für Wettbewerber wie Lanxess: Bei Evonik passe die Kursentwicklung besser zu den steigenden Gewinnerwartungen, und die Normalisierung der Nachfrage erscheine planbarer.

Für Anleger bedeutet die Divergenz der Empfehlungen, dass das Chancen-Risiko-Profil von Evonik stark von kurzfristigen Rohstoffpreis- und Liefersituation abhängt. Positiv sind die verbesserten Gewinnprognosen und das erwartete Q2-Momentum; negativ wirken die fragile Nachfrage und das Risiko einer Rücknahme der Preisprämien. Kurzfristig könnten weitere Nachrichten zu Lieferketten oder Quartalszahlen die Kursrichtung bestimmen. Mittelfristig bleibt die Aktie ein sensibler Gradmesser dafür, wie stark geopolitische Verwerfungen die Chemieindustrie noch belasten oder ob sich Margen und Nachfrage stabilisieren.

Analysten und Investoren sollten daher kurzfristig besonders auf einige Indikatoren achten: Entwicklung der Spotpreise für Basischemikalien, Auslastungsraten der Werkskapazitäten, Lagerbestände bei Abnehmern sowie geopolitische Nachrichten aus den Nahostregionen. Auch Wechselkursbewegungen und Energiepreise können die Margen signifikant beeinflussen. Ein stabiler Verlauf der Q2-Zahlen und ein nachhaltiger Trend zu Normalisierung der Nachfrage würden Jefferies’ optimistischere Sicht stützen; umgekehrt könnten schneller fallende Preise oder eine erneute Verschärfung von Lieferkettenproblemen die konservative Einschätzung der Deutschen Bank bestätigen. Für langfristig orientierte Anleger bleibt Evonik abhängig von der Industrienachfrage und der Fähigkeit des Managements, Margenverluste abzufedern. Kurzfristige Handelschancen bestehen, aber das Risiko einer raschen Kurskorrektur bleibt und sollten eingepreist werden.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 16,87EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.