Yozma zielt mit der IN 10 auf den europäischen Markt für erschwingliche elektrische Offroad-Mobilität

Nach der großen Resonanz der Yozma IN 10 in den USA führt Yozma nun die Yozma IN 10 in Europa ein – ein elektrisches Dirtbike der Einstiegsklasse für Fahrer, die das aufregende Fahrgefühl im Gelände mit weniger Lärm, geringerem Wartungsaufwand und einem fahrerfreundlicheren Erlebnis als bei herkömmlichen benzinbetriebenen Modellen suchen.

HAMBURG, Deutschland, und LULEÅ, Schweden, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Da Elektromobilität und Outdoor-Freizeitaktivitäten in ganz Europa immer mehr an Bedeutung gewinnen, suchen immer mehr Fahrer nach geräuschärmeren und leichter zugänglichen Möglichkeiten, Abenteuer abseits der Straße zu erleben.

Zugängliche elektrische Off-Road-Leistung

Als elektrisches Pitbike bietet die Yozma IN 10 ein fahrerfreundliches Handling und eine praxisgerechte Performance für zugelassene Trails und Offroad-Einsätze am Wochenende. Sie bietet das Fahrgefühl eines Elektro-Dirtbikes und ist dabei leise und umweltfreundlich.

Die Yozma IN 10 verfügt über ein Drehmoment von 146 Nm, eine 48-V-Batterie mit 23,4 Ah, eine Reichweite von bis zu fast 85 km und eine maximale Fahrerbelastung von 120 kg. Damit bietet sie Einsteigern und Freizeitfahrern eine praktische Kombination aus Handling, Leistungsfähigkeit und Alltagstauglichkeit.

CE-zertifiziert für Fahrerinnen und Fahrer in Europa

Die Yozma IN 10 ist CE-zertifiziert, was Yozmas Fokus auf Qualität, Sicherheit und die Erfüllung europäischer Anforderungen unterstreicht. Da die Elektromobilität in der Region immer mehr an Bedeutung gewinnt, bietet die Yozma IN 10 eine sauberere und wartungsärmere Alternative zu herkömmlichen benzinbetriebenen Dirtbikes.

Die Yozma IN 10 ist ab sofort in ganz Europa erhältlich. In Schweden, Deutschland, Rumänien, Kroatien und Dänemark ist die Nachfrage derzeit am stärksten.

Verfügbarkeit

Die Yozma IN 10 ist ab sofort europaweit in den Farben Rot und Schwarz erhältlich.

Offizielle Website: https://eu.yozmasport.com/products/in-10

Informationen über Yozma

Yozma ist eine Marke für Elektro-Dirtbikes, die sich auf die Entwicklung leistungsstarker, umweltfreundlicher Offroad-Fahrzeuge für moderne Fahrerinnen und Fahrer konzentriert. Durch die Kombination von innovativer elektrischer Technologie mit hochwertigem Design und fahrerorientierter Technik stellt Yozma elektrische Dirtbikes für Jugendliche und Erwachsene her, die eine Alternative zu benzinbetriebenen Motorrädern suchen. Das Unternehmen expandiert weiter in Nordamerika und Europa und trägt dazu bei, die Zukunft des Elektromotorsports zu gestalten.

Folgen Sie uns auf Social Media:

Tiktok: Yozmasport

Instagram: @yozmasport_eu

Facebook: YozmaSport EU

Medienkontakt

Kontaktieren Sie uns:

Unternehmen: Yozmasports

Kontakt: Zach

E-Mail: zach@yozmasport.com

Website: https://eu.yozmasport.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2981840/IN_10_RED.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/yozma-zielt-mit-der-in-10-auf-den-europaischen-markt-fur-erschwingliche-elektrische-offroad-mobilitat-302778409.html