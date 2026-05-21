Bio‑Gate: Reverse‑Split und Kapitalerhöhung – Start für den Turnaround

Hintergrund der Maßnahme ist laut Unternehmen die Deckung anhaltender Verluste und Wertberichtigungen sowie die Verbesserung der finanziellen Stabilität, um operative Aktivitäten und fortgeschrittene Produkt‑ und Entwicklungsprojekte — insbesondere im Wund‑ und Beschichtungsbereich — weiterzuführen. Die Maßnahme zielt darauf, die Kapitalstruktur zu entlasten und gleichzeitig frisches Eigenkapital zu mobilisieren, wobei die Verwässerungseffekte für Altaktionäre durch das Bezugsrecht abgemildert werden sollen.

Die Bio‑Gate AG zieht Konsequenzen aus ihrer noch nicht voll stabilisierten Ergebnislage: Der Nürnberger Health‑Technology‑Anbieter hat für die ordentliche Hauptversammlung am 30. Juni 2026 eine umfassende Kapitalmaßnahme angekündigt, die per vereinfachter Kapitalherabsetzung (Reverse‑Split) und anschließender Barkapitalerhöhung die Kapitalbasis stärken soll. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Grundkapital um 8,154,952 Euro durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 5:1 zu reduzieren (nach Einziehung einer zuvor unentgeltlich zur Verfügung gestellten Aktie) und im Anschluss bis zu 650.000 neue Stückaktien gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Altaktionäre auszugeben. Ein Überbezug ist vorgesehen; nicht gezeichnete Aktien sollen institutionellen Investoren in Deutschland und Europa angeboten werden. Ankeraktionäre hätten Bereitschaften zur Ausübung ihrer Bezugsrechte und zur Überzeichnung signalisiert.

Parallel zur Kapitalmaßnahme legte Bio‑Gate den Geschäftsbericht 2025 vor: Der Konzernumsatz stieg um 4,9 Prozent auf 7,4 Mio. Euro. Operativ zeichnet sich eine Trendwende ab, wenn auch noch verlustbehaftet: Der EBITDA‑Verlust verringerte sich um 31,3 Prozent auf 896 TEUR, das EBIT‑Defizit sank um 29,7 Prozent auf 1.130 TEUR; das unverwässerte Ergebnis je Aktie verbesserte sich von einem Verlust von 0,18 Euro auf 0,12 Euro. Besonders stark entwickelten sich Tierpflegeprodukte in Europa und Nordamerika (+48 % in Nordamerika), Medizintechnik (+22 %) sowie Labordienstleistungen der Tochter QualityLabs (+9 %).

Operative Disziplin, Kapazitätsausbau und Effizienzmaßnahmen trugen maßgeblich zur Ergebnisverbesserung bei; im zweiten Halbjahr 2025 lag der EBITDA‑Verlust nur noch bei 173 TEUR. Zur Stärkung der Produktions- und Fertigungskompetenz wurde Christoph Jergens zum COO ernannt.

Das Management wagt einen vorsichtigen Ausblick für 2026: Bei einem Umsatzniveau in einer Bandbreite von ±7 Prozent gegenüber 2025 erwartet der Vorstand eine weitere Ergebnisverbesserung. Dennoch bleibt der Kapitalbedarf ein Thema, weshalb die kombinierte Maßnahme aus Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung die Variantensicherung für die weitere Umsetzung der Wachstumsprojekte darstellen soll. Für Anleger bedeutet dies Chancen durch operative Erholung, aber auch das Risiko kurzfristiger Verwässerung und weiterer Kapitalmaßnahmen.

Die Bio-Gate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,700EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.