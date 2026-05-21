AT&S setzt auf Wachstum: Keine Dividende, bis zu 500 Mio. Hybridkapital
AT&S setzt im Zeichen des Wachstums auf Kapitalstärkung statt Ausschüttung: Der Leiterplatten- und IC-Substrathersteller will auch für das Geschäftsjahr 2025/26 keine Dividende zahlen und plant, über nachrangige Hybridinstrumente bis zu 500 Mio. Euro von institutionellen Investoren aufzunehmen. Vorstand und Aufsichtsrat haben die Absicht zur Emission einer tief nachrangigen (Hybrid-)Wandelschuldverschreibung und/oder einer Hybridanleihe ohne Laufzeitende grundsätzlich gebilligt; konkrete Konditionen und Zeitpunkt (zweites/drittes Quartal 2026) hängen von den Marktbedingungen ab. Bei einer reinen Einzel-Emission wäre das Volumen auf maximal 400 Mio. Euro begrenzt. Bezugsrechte der Altaktionäre sollen ausgeschlossen werden; Wandlung wäre in Stückaktien möglich.
Hintergrund ist die Ausbau- und Wachstumsstrategie des Unternehmens: AT&S vermeldet für 2025/26 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 21 % auf 1,79 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 418 Mio. Euro (23,3 % Marge). Das vierte Quartal zeigte mit 33 % währungsbereinigtem Umsatzplus und 120 Mio. Euro EBITDA besondere Stärke. Operativer Free Cashflow lag bei 236 Mio. Euro, liquide Mittel stiegen auf 738 Mio. Euro. Dennoch fiel das Konzernergebnis mit -26 Mio. Euro negativ aus; belastend wirkten vor allem Finanzergebnis-Effekte und negative Währungseinflüsse. Die Nettofinanzkennzahl Nettoverschuldung/EBITDA erhöhte sich auf 3,2, u. a. weil der Ansan-Verkaufseffekt aus dem EBITDA herausfiel.
Strategisch investiert AT&S weiter: Das Werk in Chongqing (China) soll wegen deutlich steigender Nachfrage nach High‑End‑IC‑Substraten für KI-Anwendungen erweitert werden. Die Investitionen im „hohen zweistelligen Millionenbereich“ sollen vollständig durch langfristige Kundenvereinbarungen gedeckt werden und ab 2026/27 einen positiven EBIT-Effekt in ähnlicher Größenordnung liefern. Insgesamt plant das Management für 2026/27 Nettoinvestitionen von etwa 400 Mio. Euro. Parallel treibt das Unternehmen Kostenoptimierungen voran: Im Berichtsjahr wurden 170 Mio. Euro eingespart; Ziel für 2026/27 sind weitere 110 Mio. Euro.
Für 2026/27 erwartet AT&S eine währungsbereinigte Umsatzsteigerung von 30–35 % und eine EBITDA-Marge von 25–29 %. Das Management peilt ein deutlich positives Jahresergebnis im niedrigen dreistelligen Millionenbereich sowie eine Nettoverschuldung/EBITDA deutlich unter 3 an. Risiken bleiben: starke Währungsabhängigkeit (Umsatz in USD vs. Kosten in asiatischen Währungen), geopolitische Spannungen und Materialengpässe (z. B. Fiberglasmatten). Die Finanzierungsoffensive soll die Kapitalbasis stärken und Spielraum für die beschleunigte Expansion schaffen – für Aktionäre bedeutet das allerdings erneut Verzicht auf Dividende und mögliche Verwässerung durch eine Wandlung.
Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,09 % und einem Kurs von 115EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
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