AT&S setzt auf Wachstum: Keine Dividende, bis zu 500 Mio. Hybridkapital

AT&S setzt im Zeichen des Wachstums auf Kapitalstärkung statt Ausschüttung: Der Leiterplatten- und IC-Substrathersteller will auch für das Geschäftsjahr 2025/26 keine Dividende zahlen und plant, über nachrangige Hybridinstrumente bis zu 500 Mio. Euro von institutionellen Investoren aufzunehmen. Vorstand und Aufsichtsrat haben die Absicht zur Emission einer tief nachrangigen (Hybrid-)Wandelschuldverschreibung und/oder einer Hybridanleihe ohne Laufzeitende grundsätzlich gebilligt; konkrete Konditionen und Zeitpunkt (zweites/drittes Quartal 2026) hängen von den Marktbedingungen ab. Bei einer reinen Einzel-Emission wäre das Volumen auf maximal 400 Mio. Euro begrenzt. Bezugsrechte der Altaktionäre sollen ausgeschlossen werden; Wandlung wäre in Stückaktien möglich.

Hintergrund ist die Ausbau- und Wachstumsstrategie des Unternehmens: AT&S vermeldet für 2025/26 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 21 % auf 1,79 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 418 Mio. Euro (23,3 % Marge). Das vierte Quartal zeigte mit 33 % währungsbereinigtem Umsatzplus und 120 Mio. Euro EBITDA besondere Stärke. Operativer Free Cashflow lag bei 236 Mio. Euro, liquide Mittel stiegen auf 738 Mio. Euro. Dennoch fiel das Konzernergebnis mit -26 Mio. Euro negativ aus; belastend wirkten vor allem Finanzergebnis-Effekte und negative Währungseinflüsse. Die Nettofinanzkennzahl Nettoverschuldung/EBITDA erhöhte sich auf 3,2, u. a. weil der Ansan-Verkaufseffekt aus dem EBITDA herausfiel.