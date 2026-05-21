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    Varta: Großkunde zieht nach China – Nördlingen schließt, 350 Jobs

    Varta: Großkunde zieht nach China – Nördlingen schließt, 350 Jobs
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Der Batteriehersteller Varta hat überraschend die Schließung seines Werks in Nördlingen für den Herbst angekündigt. Ein Großkunde, der den Standort bislang nahezu komplett ausgelastet habe, werde künftig keine Knopfzellen mehr bei Varta beziehen, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Damit entfalle dem Werk die wirtschaftliche Grundlage; rund 350 Beschäftigte verlieren demnach ihren Arbeitsplatz. Die Entscheidung wurde Mitarbeitenden und Betriebsrat am Morgen mitgeteilt. Varta betont, man bemühe sich um „sozialverträgliche Lösungen“ und prüfe Übernahmen an anderen Standorten, die Gespräche stünden jedoch noch am Anfang.

    Unternehmenschef Michael Ostermann erklärte, dass Varta in den vergangenen Monaten zwar neue Kunden gewonnen habe, diese aber bei weitem nicht ausreichten, um die Produktion in Nördlingen auszulasten. Nach Medienberichten will der zurückziehende Großkunde die Batterien der nächsten Generation künftig aus China beziehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Augsburger Allgemeine nennen in ihrem Umfeld Apple als möglichen Abnehmer; Varta kommentierte die Nennung nicht. Laut FAZ sei der Preis für die Entscheidung ausschlaggebend gewesen, die Qualitätsbewertung Vartas sei hingegen „auf Augenhöhe“ oder sogar besser gewesen.

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    Die Schließung erfolgt vor dem Hintergrund der schwierigen finanziellen Lage des Unternehmens: Varta hatte im Juli 2024 ein Sanierungsverfahren nach dem deutschen Restrukturierungsgesetz eingeleitet, um eine Insolvenz abzuwenden; in diesem Prozess wurden auch Altaktionäre ausgegliedert. Vorstand und Aufsichtsrat hatten die Neuaufstellung des Konzerns zuvor als abgeschlossen gemeldet. Für 2024 wies Varta erneut einen Verlust aus, der mit 64,5 Millionen Euro jedoch deutlich geringer ausfiel als im Vorjahr.

    Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bezeichnete die Schließung als „harten Schlag“ für Schwaben und ein weiteres Alarmzeichen für den Industriestandort Deutschland. Er forderte schnelle Perspektiven für die Betroffenen. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Donau-Ries liegt mit 2,5 Prozent zwar deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt von 4,1 Prozent, doch drohe regional dennoch eine Belastung.

    Die Entscheidung legt mehrere strukturelle Fragen offen: die Abhängigkeit einzelner Standorte von wenigen Großkunden, den wachsenden Preis- und Standortwettbewerb mit chinesischen Produzenten sowie die Herausforderung, industrielle Wertschöpfung in Deutschland zu halten. Für Varta bedeutet der Wegfall eines Schlüsselauftrags eine gravierende Kapazitäts- und Ertragslücke; für die Region sind kurzfristig Beschäftigungs- und Konjunkturrisiken verbunden. Politiker und Unternehmensführung stehen nun vor der Aufgabe, Arbeitsplätze sozialverträglich zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit des verbleibenden Geschäfts zu stabilisieren.



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