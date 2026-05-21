Technotrans vor Kurssprung? Montega bleibt bei Kaufen – Ziel 36 €

Die EBIT‑Marche zog auf 7,0% an (+0,3 Prozentpunkte), die Bruttomarge auf 30,5% (+0,6 pp), was Montega auf stringentes Kostenmanagement und eine günstige Produktmix‑Entwicklung zurückführt. Der Free Cashflow hat sich durch Working‑Capital‑Effekte deutlich von ‑5,8 Mio. EUR auf ‑1,4 Mio. EUR verbessert. Positiv bewertet wird zudem die Dynamik im strategischen Wachstumsbereich Energy Management, der bereinigt um das neu zugeordnete Lasergeschäft im niedrigen zweistelligen Prozentbereich wuchs – angetrieben von Nachfrage nach Flüssigkeitskühlungen für Datacenter.

Technotrans startet robust in das Jahr trotz schwacher Nachfrage in traditionellen Segmenten. Die Investmentboutique Montega hat in einem Update vom 19. Mai die Aktie des Thermomanagement‑Spezialisten mit „Kaufen“ eingestuft und ein 12‑Monate‑Kursziel von 36,00 EUR bestätigt. Analyst Bastian Brach hebt die solide Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2026 hervor: Der Umsatz sank zwar um 8,7% gegenüber dem Vorjahr, getrieben von anhaltender Zurückhaltung in den zyklischen Fokusmärkten Print (‑16% yoy) und Plastics (‑18% yoy), doch verbesserte sich die Profitabilität.

Untermauert wird die mittelfristige Wachstumsstory durch mehrere Großaufträge: Ein Folgeauftrag für Flüssigkeitskühlungssysteme im Datacenter‑Bereich im oberen einstelligen Millionen‑Euro‑Bereich soll noch 2026 umgesetzt werden; ein weiteres Rahmenprojekt für Batteriethermomanagement im Schienenverkehr hat ein potenzielles Volumen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, erste Erlöse werden gegen Ende 2026 erwartet, eine spürbare Beschleunigung ab 2027 gilt als wahrscheinlich.

Unterdessen meldet technotrans selbst den erfolgreichen Ausbau des Asiengeschäfts: Ein in Baden‑Baden entwickeltes, lokal in Taicang (China) seriengefertigtes Flüssigkeitskühlsystem für CT‑Scanner übertrifft bereits jetzt die prognostizierten Liefermengen. Die kundenspezifische Lösung reduziert Gewicht, widersteht extremen Fliehkräften und gewährleistet konstanten Druck und Durchfluss – entscheidend für hochleistungsfähige Bildgebung. Die Kombination aus deutscher Entwicklung und chinesischer Fertigung demonstriert Synergieeffekte und stärkt das Segment Healthcare & Analytics im stark wachsenden chinesischen Medizintechnikmarkt.

Montega erwartet deshalb für 2027 eine spürbare Erholung mit einem prognostizierten Umsatzanstieg von rund 8,5% gegenüber dem Vorjahr. Das Research verweist zugleich auf Risiken: Eine anhaltende Schwäche in Print und Plastics, Währungseinflüsse und mögliche Verzögerungen bei Großprojekten könnten die Erholung dämpfen. Operativ bleibt das Management gefordert, die Working‑Capital‑Effekte nachhaltig zu stabilisieren, damit der positive Cashflow‑Trend Bestand hat. Technotrans selbst betont die strategische Ausrichtung „Ready for Growth“, die neben Energy Management und Healthcare auch Service‑Geschäft und regionale Fertigungen umfasst. Zum Geschäftsumfeld zählt der Konzern 17 Standorte und einen Umsatz von 244,0 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025. Analysten sehen kurzfristig weiteres Kurspotenzial vorhanden.

Die Technotrans Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 29,95EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.