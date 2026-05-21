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    Inflation außer Kontrolle

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    Fed spricht schon über Zins-Erhöhungen

    Die Fed rückt von Zinssenkungen ab. Wegen Inflation, Krieg und Energiepreisen stehen sogar wieder Zinserhöhungen im Raum. Die Folgen für Immobilienkredite, Konsum und Jobs wären gravierend.

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    Inflation außer Kontrolle - Fed spricht schon über Zins-Erhöhungen
    Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-Bildfunk

    Die US-Notenbank Federal Reserve schlägt einen deutlich schärferen Ton an. Statt baldiger Zinssenkungen diskutieren die Währungshüter inzwischen wieder über mögliche Zinserhöhungen, wie aus dem Protokoll der jüngsten Zins-Sitzung hervorgeht. Demnach hält die Mehrheit der Fed-Vertreter es für möglich, dass die geldpolitischen Zügel gestrafft werden müssen, sollte die Inflation hartnäckig über dem Zielwert von 2 Prozent bleiben.

    Damit verschiebt sich die Zins-Debatte in Washington spürbar. Noch zu Jahresbeginn hatten Marktteilnehmer fest mit mindestens zwei Zinssenkungen noch in diesem Jahr gerechnet. Nun wächst im Offenmarktausschuss die Sorge, dass der Preisdruck länger anhält als bislang erwartet. Mehrere Notenbanker plädierten deshalb dafür, die Formulierung aus der Erklärung zu streichen, wonach der nächste Zinsschritt eher nach unten gehen könnte. Die Fed macht damit klar, dass sie sich nicht länger auf Zinssenkungen festlegen lassen will.

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    Der Hauptgrund für den Kurswechsel liegt in der Kombination aus geopolitischen Risiken, höheren Energiepreisen und Zöllen. Der Krieg im Nahen Osten hat die Angst vor dauerhaft höheren Öl- und Rohstoffpreisen verstärkt. Sollten diese Kosten auf andere Bereiche der Wirtschaft übergreifen, könnten sich höhere Inflationserwartungen verfestigen. Genau davor fürchtet sich die Fed. Nach mehreren Jahren mit einer Inflation oberhalb des Zielwerts steigt das Risiko, dass Unternehmen und Beschäftigte höhere Preise und Löhne dauerhaft einplanen.

    Zwar sehen einige Fed-Mitglieder Zinssenkungen weiterhin als möglich an, falls die Inflation nachlässt oder der Arbeitsmarkt deutlich schwächer wird. Doch derzeit wirkt der Arbeitsmarkt robust genug, um der Notenbank keinen unmittelbaren Grund für Lockerungen zu liefern. Zugleich deuten starke Konjunkturdaten und höhere Inflationswerte darauf hin, dass der größere Fehler aus Sicht vieler Währungshüter nicht eine zu straffe, sondern eine zu lockere Geldpolitik wäre.

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    Politisch ist das brisant. Der designierte Fed-Chef Kevin Warsh und die US-Regierung hatten sich eigentlich ein anderes Szenario erhofft. Präsident Donald Trump hatte wiederholt niedrigere Zinsen gefordert, um die Wirtschaft zu stützen und die Finanzierungskosten zu senken. Warsh übernimmt damit ein Gremium, das ihm kaum Spielraum für schnelle Zinssenkungen lässt. Wer auf einen geldpolitischen Neustart in Richtung Lockerung gesetzt hatte, wird von den Protokollen eines Besseren belehrt.

    Wie tief die Meinungsverschiedenheiten inzwischen reichen, zeigt die Zahl der Gegenstimmen. Mit 4 Dissenters war das Fed-Gremium so uneinig wie seit 1992 nicht mehr. Gewöhnlich gibt es höchstens 1 oder 2 Gegenstimmen. Besonders auffällig: Die Ablehnung kam nicht nur aus einer Richtung. Während ein Vertreter niedrigere Zinsen bevorzugte, störten sich andere an der weiterhin zu lockeren Kommunikation der Fed.

    Für die Märkte ist das eine unangenehme Botschaft. Die Phase der Gewissheit, dass der nächste Zinsschritt nach unten führt, ist vorbei. Stattdessen muss die Wall Street wieder mit einem Szenario rechnen, das lange als erledigt galt: Die Fed könnte die Zinsen nicht nur länger hochhalten, sondern im Zweifel sogar noch einmal anheben.

    Eine Zinserhöhung der Fed aber würde Kredite für Verbraucher und Unternehmen verteuern – etwa bei Hypotheken, Autokrediten, Kreditkarten oder Investitionen – und damit Konsum, Immobilienmarkt und Unternehmensausgaben bremsen. Für die Wirtschaft hieße das: weniger Wachstum, mehr Druck auf hoch verschuldete Firmen und im Extremfall ein steigendes Risiko für Jobverluste.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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