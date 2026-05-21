Gabler schuldenfrei nach IPO: EBIT-Prognose steigt, Orderbuch 377 Mio.

Das erste Quartal 2026 fiel mit einem Umsatz von lediglich 5,5 Millionen Euro erwartungsgemäß schwach aus; Gabler führt dies auf das projektgetriebene und saisonal geprägte Geschäftsmodell in Teilen der Verteidigungsbranche zurück. Gleichzeitig stieg der Auftragsbestand deutlich: Zum Ende des ersten Quartals belief er sich auf rund 376,8 Millionen Euro (zum 31. Dezember 2025: 358,7 Mio.), damit liegt der Orderbestand mehr als beim Fünffachen der für 2026 erwarteten Erlöse. Auch kurzfristig erwartet das Management hohe Sichtbarkeit: Für das erste Halbjahr wird ein Umsatz von mehr als 24 Millionen Euro in Aussicht gestellt, außerdem stehen laut Unternehmen Verhandlungen über drei weitere Aufträge mit jeweils zweistelligem Millionenvolumen kurz vor dem Abschluss.

Die Gabler Group hat für 2026 eine ambitionierte, aber realistische Prognose vorgelegt: Nach einem schwachen ersten Quartal rechnet der Lübecker Spezialist für Unterwasser- und U-Boot-Technik mit einem Umsatz von 69 bis 71 Millionen Euro und einem bereinigten EBIT von 17 bis 19 Millionen Euro. Damit würde der Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau bleiben (gut 70 Mio. Euro), das operative Ergebnis läge deutlich über dem Vorjahres-Ebit von 12,3 Millionen Euro – bereinigt werden IPO-Kosten sowie Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte ausgeschlossen.

Der Börsengang im März hat laut Vorstandschef David Schirm als Katalysator gewirkt: Die Notierung habe zu einem Anstieg der Kundenkontakte geführt und die Finanzierungssituation verbessert. Gabler hat die langfristigen Verbindlichkeiten planmäßig vollständig zurückgeführt und verfügt nun über eine schuldenfreie Bilanz sowie eine starke Nettoliquidität von rund 37,9 Millionen Euro. Diese Finanzstärke soll Wachstum und Investitionen in Ausbau von Produktionskapazitäten und Vertrieb unterstützen. Beispiele sind die Konsolidierung von SubCtech-Standorten zu einem größeren Werk und die Anmietung eines neuen Produktionsstandorts im Bereich Submarine Systems; zudem wurden bereits erhebliche Anteile der geplanten Vertriebs- und F&E-Stellen besetzt.

Wachstumstreiber für 2026 sieht Gabler vor allem im globalen Refit-Zyklus konventioneller U-Boot-Mastsysteme sowie in steigender Nachfrage nach vernetzten und autonomen Unterwassersystemen. Positiv hervorgehoben wurden erste erfolgreiche Tests unbemannter Oberflächenfahrzeuge (USVs) namens Ranger und Raider, die aus Torpedorohren gestartet werden können; hier stehen weitere Vertragsabschlüsse bevor.

Trotz der positiven operativen Aussichten hat die Aktie seit dem IPO nachgegeben: Nach Ausgabepreis von 44 Euro notierte das Papier zuletzt bei etwa 37,40 Euro. Analysten und Investoren dürften in den kommenden Monaten insbesondere die Umsatzrealisierung im Jahresverlauf und die Einhaltung der bereinigten EBIT-Marge beobachten.

Die Gabler Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 43,40EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.