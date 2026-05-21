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    FORTEC sichert 4,4 Mio. Defense-Auftrag – Signal für künftiges Wachstum

    FORTEC sichert 4,4 Mio. Defense-Auftrag – Signal für künftiges Wachstum
    Foto: adobe.stock.com

    Die FORTEC Elektronik AG hat einen weiteren Schritt in ihrer strategischen Ausrichtung auf sicherheitskritische Märkte gemacht: Die Tochter FORTEC Power sicherte sich einen Defense-Auftrag im Volumen von rund 4,4 Mio. US-Dollar. Laut Mitteilung vom 18. Mai umfasst das Mandat die Lieferung leistungs- und sicherheitskritischer Stromversorgungslösungen für eine anspruchsvolle industrielle Verteidigungsanwendung; Lieferungen sollen überwiegend in den Geschäftsjahren 2026/2027 sowie 2027/2028 erfolgen. Angaben zu Auftraggeber oder konkretem Einsatzgebiet wurden – wie üblich im Defense-Umfeld – nicht gemacht.

    Unternehmensseite wertet den Auftrag als Bestätigung der Kompetenz in robusten Power-Lösungen und verweist auf weitere Projekte in fortgeschrittenen Verhandlungen. Vorstand und Geschäftsführung sehen das Geschäftsfeld Defense als nachhaltig wachsendes Segment und betonen zugleich positive Signale auch bei Datenvisualisierung und Embedded-Systemen der Tochter FORTEC Integrated. FORTEC positioniert sich mit seinen Technologiekompetenzen gezielt in Märkten mit hohen Anforderungen an Qualität, Langzeitverfügbarkeit und Zuverlässigkeit.

    Analysten nehmen die Entwicklung positiv auf: In einer am 20. Mai veröffentlichten Studie stuft die Montega AG FORTEC weiterhin mit „Kaufen“ ein und nennt ein Kursziel von 15,00 EUR (12 Monate). Montega hebt die wachsende Defense-Pipeline hervor; kombiniert mit einem Ende März vermeldeten Marineauftrag von rund 1 Mio. EUR beläuft sich das bisher in 2026 akquirierte Defense-Volumen auf umgerechnet etwa 11 Mio. EUR. Damit gewinnt der Defense-Sektor bereits spürbares Gewicht gegenüber dem per 31.12.2025 ausgewiesenen Auftragsbestand von 44,9 Mio. EUR.

    Gleichzeitig mahnen Analysten zur Vorsicht: FORTEC durchläuft aktuell eine operative Schwächephase und hat ein konzernweites Restrukturierungs- und Effizienzprogramm initiiert, das insbesondere die Töchter FORTEC Integrated und FORTEC US betrifft. Montega erwartet für das zweite Halbjahr 2026 Einmalkosten im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Dies dürfte sich kurzfristig in stagnierenden bis leicht rückläufigen Umsätzen und einem deutlich unter Vorjahr liegenden Quartals-EBIT niederschlagen; für das Gesamtjahr wird sogar ein negatives Konzern-EBIT nicht ausgeschlossen. Positiv bewertet wird hingegen die bilanzielle Substanz: Per 31.12.2025 wies FORTEC einen Net-Cash-Bestand von 17,4 Mio. EUR aus.

    Fazit: Der neue Defense-Auftrag stärkt die strategische Ausrichtung und Wachstumsperspektive der FORTEC-Gruppe in technologisch anspruchsvollen Märkten. Kurzfristig bleiben operative Belastungen und Restrukturierungskosten jedoch spürbare Risikofaktoren, sodass die Erholung von Ergebnis und Kurs von der erfolgreichen Umsetzung der Maßnahmen und weiteren Auftragszuwächsen im Defense-Segment abhängen wird.



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    Die FORTEC Elektronik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 10,85EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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