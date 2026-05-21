Readcrest verschiebt Konzernabschluss bis 24. Juni nach UK-Pflegeverkauf

Die Readcrest Capital AG hat am 20. Mai angekündigt, den geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 nicht wie ursprünglich kommuniziert am 21. Mai, sondern am 24. Juni 2026 zu veröffentlichen. Als Begründung nennt der Immobilien- und Special‑Situations-Investor den am 17. April 2026 abgeschlossenen Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts. Die Gesellschaft will die erforderliche Darstellung als aufgegebener Geschäftsbereich nach IFRS 5 einschließlich der Anpassung der Vorjahresvergleichszahlen sorgfältig umsetzen.

Readcrest Capital verschiebt Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2025 auf 24. Juni — Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts führt zu Neuaufstellung nach IFRS

Das operative Geschäft und die Finanzlage der fortzuführenden Aktivitäten seien von der zeitlichen Verschiebung, so Readcrest, nicht betroffen. Der geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft selbst war bereits planmäßig zum 30. April 2026 publiziert worden; es betrifft konkret den Konzernabschluss, der die konsolidierten Effekte des Verkaufs abbildet und daher eine Neudarstellung früherer Perioden erforderlich macht.

Für Investoren und Analysten ist die Umstellung auf die IFRS‑5‑Darstellung relevant: Die Ausbuchung oder Klassifizierung des Veräußerten als „aufgegeben“ kann Ergebnis-, Cashflow‑ und Bilanzkennzahlen der berichtenden Perioden deutlich verändern und damit Bewertungskennzahlen sowie Trendanalysen beeinflussen. Readcrest betont, dass der Verkauf einen strategischen Meilenstein darstellt und die Transparenz gegenüber den Anlegern durch die angepasste Berichterstattung verbessert werden soll.

Vor dem Veröffentlichungstermin lädt das Management zu einem Earnings Call am 8. Juni 2026 um 10:00 Uhr, bei dem CEO Rolf Elgeti den Geschäftsverlauf 2025 und den Ausblick 2026 erläutern wird. Weitere Termine im Finanzkalender 2026 sind die ordentliche Hauptversammlung im August in Berlin, eine Präsentation bei der Frankfurter Herbstkonferenz am 31. August sowie die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts im September.

Kurzprofil: Die Readcrest Capital AG (ISIN DE000A0LE3J1, WKN A0LE3J) ist börsennotiert und fokussiert sich auf Immobilien‑ und Special‑Situations‑Investments. Das Geschäftsmodell basiert nach eigenen Angaben auf stabilen Cashflows aus systemrelevanten Gesundheitsdienstleistungen im Vereinigten Königreich; zugleich legt das Unternehmen Gewicht auf die Entwicklung von Wohnungsbauprojekten in wachstumsstarken Regionen Deutschlands.

Für Anleger bedeutet die Verschiebung vor allem, dass die konsolidierten Kennzahlen erst nach Veröffentlichung vollständig vorliegen und verglichen werden können. Die angepasste Darstellung verspricht allerdings eine klarere Trennung zwischen fortgeführten und veräußerten Aktivitäten, was die Analyse der Kernerträge und der künftigen Entwicklung erleichtert.

Die Readcrest Capital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,550EUR auf Xetra (20. Mai 2026, 17:35 Uhr) gehandelt.