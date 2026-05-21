Stabilus expandiert: Lokale Produktion in China, USA & Lager in Mexiko

Im Vereinigten Staaten errichtet Stabilus ein Distributionszentrum in Charlotte (Investitionsvolumen rund 0,4 Mio. USD) und sichert parallel einen Liefervertrag im Volumen von circa 3 Mio. USD. Damit ist das Unternehmen künftig als Premiumlieferant bei den drei größten US‑Autoteilehändlern an etwa 20.000 Verkaufsstellen gelistet. Wesentlich für das Wachstum ist das integrierte Produktportfolio aus Gasfedern, Powerise‑Antrieben und Federbeinen; die Einführung von Powerise hat den Produktmix aufgewertet und den durchschnittlichen Stückpreis erhöht. Im US‑Aftermarket steigerte Stabilus den Umsatz in vier Jahren um rund 50 Prozent auf etwa 18 Mio. USD; das wachsende UTV‑Segment gilt als nächste Wachstumschance.

Stabilus baut seine regionale Produktions‑ und Vertriebsinfrastruktur in Kernmärkten aus und setzt damit konsequent auf die Lokalisierungsstrategie "In der Region – für die Region". Der Motion‑Control‑Spezialist mit Stammsitz in Koblenz produziert in 19 Ländern, hat Werke in neun Staaten und will durch lokale Fertigung und Lager kurze Lieferwege, höhere Verfügbarkeit und geringere Abhängigkeit von globalen Lieferketten erreichen.

In China hat Stabilus einen Produktionsstandort in Suzhou eröffnet, der erstmals die Expertenmarken Stabilus, ACE und Destaco unter einem Dach vereint. Die erste Ausbaustufe umfasste Verlagerungen vorhandener Montagelinien und Investitionen von rund 0,5 Mio. €; ACE‑ und Destaco‑Produkte laufen bereits seit Anfang 2026 vom Band. Ziel ist es, Entwicklungs‑, Produktions‑ und Serviceressourcen regional zu bündeln und schneller auf lokale Anforderungen zu reagieren.

In Mexiko erweitert ein neues Lager die regionale Bevorratung im Zuge des Nearshoring‑Trends unter USMCA; Vorteile sind kürzere Lieferzeiten, geringere Transportrisiken sowie lokale Fakturierung in Peso für Kunden aus der Industrial‑Automation.

In Europa verlagert ACE wichtige Serien nach Koblenz und Aichwald; Sicherheits‑ und Kleinststoßdämpfer wurden aus den USA nach Aichwald verlagert, um die Versorgung europäischer Kunden zu sichern. 2025 kamen über 50 Prozent der mehr als 8.000 ACE‑Kunden aus Deutschland.

Die Investitionen sind vergleichsweise moderat, aber strategisch: Stabilus strebt eine Erhöhung des Industrieanteils am Konzernumsatz bis 2030 auf rund 50 Prozent an. Konzernweit erzielte Stabilus 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Parallel läuft ein Aktienrückkaufprogramm: Zwischen 11. und 15. Mai wurden 24.205 Aktien erworben, insgesamt sind seit Programmstart 351.755 Stück zurückgekauft worden. Management betont jedoch übliche Risikohinweise zu Zukunftsprognosen.

Für Anleger bedeutet die Kombination aus regionaler Produktion und gezielten Vertriebsverträgen eine potenzielle Margenstärkung und stabilere Umsatzquellen; die relativ niedrigen Einmalinvestitionen deuten auf hohe Kapitaldisziplin hin. Risiken bleiben in Form von Nachfragezyklen, Währungsvolatilität und möglichen Integrationsaufgaben bei den übernommenen Marken. Kurzfristig dürfte die Maßnahme den Cashflow nur moderat belasten, mittelfristig aber die Wettbewerbsposition in Kernsegmenten stärken. Aktionäre sollten die Entwicklung beobachten.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 18,48EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.