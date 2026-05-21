OMV startet Wittau – größter heimischer Gasfund seit 40 Jahren

OMV-CEO Alfred Stern betonte, dass Wittau die Diversifizierungsstrategie der Gruppe stärke, heimisches Erdgas das Portfolio ergänze und zur Absicherung der Energieversorgung in der Übergangsphase beitrage. Bundeskanzler Christian Stocker würdigte das Projekt als strategisch bedeutsam für die Versorgungssicherheit und regionale Wertschöpfung. OMV erwartet, durch Wittau die inländische Produktion zu verdoppeln, lokale Arbeitsplätze zu sichern und technologische Kompetenz zu fördern.

OMV hat die Gasförderung im Feld Wittau gestartet und bringt damit den größten heimischen Fund seit rund 40 Jahren in Produktion. Das Unternehmen erschließt in der ersten Phase etwa 11 Terawattstunden (rd. 1 Mrd. Normkubikmeter) Gas, das nach Investitionsentscheidung Anfang 2025 ab dem zweiten Quartal 2026 gefördert werden soll und planbare Lieferungen für den Winter 2026/27 ermöglicht. OMV beziffert die bisherigen Ausgaben für die erste Phase mit rund 150 Millionen Euro (rund 70 Mio. für Bohrungen, 80 Mio. für Infrastruktur). Bei vollem Ausbau könnten insgesamt bis zu 48 TWh (ca. 4,2 Mrd. m3) förderbare Ressourcen gehoben werden; dafür sieht OMV ein mögliches Investitionsvolumen von bis zu 500 Mio. Euro, abhängig von künftigen Entscheidungen und Marktbedingungen.

Parallel demonstrierten China und Russland in Peking politische Nähe und vertieften ihre energiepolitische Zusammenarbeit. Staatschef Xi Jinping und Präsident Wladimir Putin verlängerten ihren 25-jährigen Vertrag über Nachbarschaft und Kooperation, sprachen sich gegen eine Rückkehr zum „Gesetz des Dschungels“ in der internationalen Ordnung aus und kritisierten insbesondere US- und israelische Militäraktionen im Nahen Osten. Zur Ukraine hielten sich beide Seiten inhaltlich zurück; sie befürworteten Verhandlungen, ohne Russland nennenswerten Druck abzuverlangen.

Ökonomisch relevant ist die Zusage Moskaus, die Energiekooperation mit China auszubauen: 2025 lieferte Russland bereits erhebliche Mengen an Rohöl und Erdgas nach China, und Gespräche über die Pipeline „Kraft Sibiriens 2“ über die Mongolei sollen vorangebracht werden. Diese Entwicklungen stehen im Kontrast zu heimischen Förderprojekten wie Wittau: Während OMV auf lokale Produktion setzt, treibt Russland seine Rolle als Großlieferant nach Asien weiter voran. Für Europa bedeuten solche Dynamiken sowohl Chancen (mehr heimisches Angebot) als auch Herausforderungen bei langfristiger Versorgungssicherheit, Preisentwicklung und geopolitischer Abhängigkeit.

Marktseitig könnte Wittau kurzfristig nur begrenzte Preisdämpfung bringen, denn Umfang und Zeitpunkt des Vollausbaus bleiben unsicher; die Wirkung auf europäische Spotmärkte dürfte marginal sein, aber regional signifikant. Für OMV ist das Projekt ein strategisches Asset mit relativ moderatem Capex und positivem Cashflowprofil, das die Bilanzresilienz gegenüber Lieferengpässen verbessert. Anleger und politische Entscheidungsträger werden besonders auf die Timing- und Genehmigungsrisiken achten sowie auf mögliche Erlöspartnerschaften und Exportoptionen. In Summe verstärken sich geopolitische und wirtschaftliche Verflechtungen deutlich.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 3,173USD auf Ariva Indikation (21. Mai 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.