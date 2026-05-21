Warnstreik bei IMEX: 400 Hotelkräfte legen Arbeit nieder

Hintergrund sind festgefahrene Tarifverhandlungen. Die NGG verlangt eine Lohnerhöhung von 7,5 Prozent sowie einen jährlichen Gesundheitszuschuss in Höhe von 300 Euro. Die Arbeitgeberseite hat bislang lediglich eine Erhöhung von insgesamt einem Prozent über 30 Monate angeboten und lehnt Lohnerhöhungen für ungelernte Kräfte weitgehend ab. NGG-Chef Guido Zeitler brachte die Forderung mit dem Bemühen um Fachkräftesicherung in Zusammenhang: „Wer dauerhaft Fachkräfte sichern will, muss anständige Löhne zahlen“, so die Gewerkschaftsführung. NGG-Verhandlungsführer Hendrik Hallier kündigte an, den Druck in den kommenden Wochen zu verschärfen, falls kein deutlich verbessertes Angebot vorgelegt werde.

Rund um die internationale Veranstaltungsmesse Imex in Frankfurt hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die erste Warnstreikrunde im hessischen Hotel- und Gastronomiegewerbe durchgesetzt. Nach Gewerkschaftsangaben folgten rund 400 Beschäftigte aus Hotels und Cateringbetrieben dem Aufruf; betroffen sind unter anderem Kettenhäuser wie Steigenberger, Radisson, Marriott, Hilton, Westin Grand und Crowne Plaza sowie Flughafenlounges. Die Streiks führten bereits am Messeauftakt zu lückenhaftem Service und einer angemeldeten Kundgebung der Streikenden vor Ort.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Arbeitgeber, vertreten durch den Hotel- und Gastronomieverband Hessen (Dehoga), weisen die Forderungen unter Verweis auf die weiterhin angespannte wirtschaftliche Lage zurück. Dehoga-Hauptgeschäftsführer Gisbert Kern hob gestiegene Kosten, sinkende Konsumbereitschaft und eine erhöhte Insolvenzwelle in der Branche hervor und betonte, dass im Vordergrund derzeit die Sicherung von Arbeitsplätzen stehe. Vor diesem Hintergrund sei kein nennenswerter finanzieller Spielraum für umfangreiche Tarifsteigerungen vorhanden.

Die Auseinandersetzung beleuchtet zentrale Spannungsfelder der Branche: hohe Inflation und Kostensteigerungen auf der einen, Personalmangel und steigende Anforderungen an Beschäftigte auf der anderen Seite. Für die Messe- und Hotellerie-Standorte wie Frankfurt bedeutet die Eskalation ein kurzfristiges Risiko für Gästebetreuung und Reputation; mittelfristig drohen Folgen für Personalgewinnung und -bindung, falls die Einkommensentwicklung hinter der allgemeinen Teuerung zurückbleibt.

Aus wirtschaftlicher Perspektive wird das weitere Verhandlungsergebnis entscheidend sein – sowohl für die Kostenstruktur vieler Betriebe als auch für die Attraktivität der Branche als Arbeitgeber. Sollten die Tarifparteien keine Lösung finden, ist mit weiteren Arbeitsniederlegungen und damit verbundenen Störungen bei Messe- und Hotelbetrieben zu rechnen.

Die Marriott International Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,88 % und einem Kurs von 318EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.