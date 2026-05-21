🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarriott International Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Marriott International Registered (A)
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warnstreik bei IMEX: 400 Hotelkräfte legen Arbeit nieder

    Rund um die internationale Veranstaltungsmesse Imex in Frankfurt hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die erste Warnstreikrunde im hessischen Hotel- und Gastronomiegewerbe durchgesetzt. Nach Gewerkschaftsangaben folgten rund 400 Beschäftigte aus Hotels und Cateringbetrieben dem Aufruf; betroffen sind unter anderem Kettenhäuser wie Steigenberger, Radisson, Marriott, Hilton, Westin Grand und Crowne Plaza sowie Flughafenlounges. Die Streiks führten bereits am Messeauftakt zu lückenhaftem Service und einer angemeldeten Kundgebung der Streikenden vor Ort.

    Hintergrund sind festgefahrene Tarifverhandlungen. Die NGG verlangt eine Lohnerhöhung von 7,5 Prozent sowie einen jährlichen Gesundheitszuschuss in Höhe von 300 Euro. Die Arbeitgeberseite hat bislang lediglich eine Erhöhung von insgesamt einem Prozent über 30 Monate angeboten und lehnt Lohnerhöhungen für ungelernte Kräfte weitgehend ab. NGG-Chef Guido Zeitler brachte die Forderung mit dem Bemühen um Fachkräftesicherung in Zusammenhang: „Wer dauerhaft Fachkräfte sichern will, muss anständige Löhne zahlen“, so die Gewerkschaftsführung. NGG-Verhandlungsführer Hendrik Hallier kündigte an, den Druck in den kommenden Wochen zu verschärfen, falls kein deutlich verbessertes Angebot vorgelegt werde.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Marriott International Inc!
    Short
    394,22€
    Basispreis
    2,44
    Ask
    × 13,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    340,39€
    Basispreis
    2,81
    Ask
    × 11,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Arbeitgeber, vertreten durch den Hotel- und Gastronomieverband Hessen (Dehoga), weisen die Forderungen unter Verweis auf die weiterhin angespannte wirtschaftliche Lage zurück. Dehoga-Hauptgeschäftsführer Gisbert Kern hob gestiegene Kosten, sinkende Konsumbereitschaft und eine erhöhte Insolvenzwelle in der Branche hervor und betonte, dass im Vordergrund derzeit die Sicherung von Arbeitsplätzen stehe. Vor diesem Hintergrund sei kein nennenswerter finanzieller Spielraum für umfangreiche Tarifsteigerungen vorhanden.

    Die Auseinandersetzung beleuchtet zentrale Spannungsfelder der Branche: hohe Inflation und Kostensteigerungen auf der einen, Personalmangel und steigende Anforderungen an Beschäftigte auf der anderen Seite. Für die Messe- und Hotellerie-Standorte wie Frankfurt bedeutet die Eskalation ein kurzfristiges Risiko für Gästebetreuung und Reputation; mittelfristig drohen Folgen für Personalgewinnung und -bindung, falls die Einkommensentwicklung hinter der allgemeinen Teuerung zurückbleibt.

    Aus wirtschaftlicher Perspektive wird das weitere Verhandlungsergebnis entscheidend sein – sowohl für die Kostenstruktur vieler Betriebe als auch für die Attraktivität der Branche als Arbeitgeber. Sollten die Tarifparteien keine Lösung finden, ist mit weiteren Arbeitsniederlegungen und damit verbundenen Störungen bei Messe- und Hotelbetrieben zu rechnen.



    Marriott International Registered (A)

    +2,88 %
    +6,17 %
    -2,55 %
    +4,68 %
    +27,96 %
    +88,91 %
    +170,09 %
    +434,80 %
    +974,91 %
    ISIN:US5719032022WKN:913070
    Marriott International Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Marriott International Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,88 % und einem Kurs von 318EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Warnstreik bei IMEX: 400 Hotelkräfte legen Arbeit nieder Rund um die internationale Veranstaltungsmesse Imex in Frankfurt hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die erste Warnstreikrunde im hessischen Hotel- und Gastronomiegewerbe durchgesetzt. Nach Gewerkschaftsangaben folgten rund 400 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     