SBO dreht auf: Auftragsschub trotz Gewinnrückgang – Aktie im Fokus

Der Umsatz blieb mit 98,5 Mio. Euro nahe dem Niveau des Schlussquartals 2025, ist aber gegenüber Q1 2025 um 23,7 % rückläufig. Die Profitabilität reduzierte sich deutlich: EBITDA sank auf 11,4 Mio. Euro (11,6 % Marge) nach 26,4 Mio. im Vorjahr, das EBIT fiel auf 2,7 Mio. Euro (2,8 %). Vorsteuer- und Nachsteuerergebnis beliefen sich auf 0,8 Mio. bzw. 0,0 Mio. Euro; Ergebnis je Aktie 0,00 Euro. Ursachen sind geringe Kapazitätsauslastung in der Precision-Technology-Division, logistische Einschränkungen im Nahen Osten, der Anlauf des Reline- und Vertriebszentrums in den USA sowie negative Währungseffekte.

Die SBO AG verzeichnet im ersten Quartal 2026 eine Trendwende beim Auftragseingang, während Umsatz und Ergebnis noch unter Nachholeffekten und geopolitischen Störungen leiden. Der Auftragseingang kletterte um 18,5 % gegenüber dem Vorquartal auf 117,6 Mio. Euro und liegt damit auch 8,5 % über dem Vorjahreswert; die Book-to-bill-Ratio beträgt 1,2, der Auftragsbestand stieg auf 106,0 Mio. Euro (+18,4 %).

Segmentbericht: In der Precision Technology (PT) steigt der Auftragseingang spürbar, vor allem durch Nachfrage nach Hochpräzisionskomponenten, Additive Manufacturing und Subsea Flow Control. Umsatz (38,7 Mio.) und Ergebnis bleiben jedoch unter dem Vorjahr; EBIT der Division liegt bei -1,5 Mio. Euro. Die Energy Equipment (EE)-Division erzielte 59,8 Mio. Umsatz und ein EBITDA von 9,9 Mio.; hier belasteten Logistikprobleme im Nahen Osten und der Anlauf des US-Zentrums die Margen, positive Effekte werden für kommende Quartale erwartet.

Die Bilanz präsentiert sich robust: Eigenkapital 433,2 Mio. Euro, Eigenkapitalquote 47,8 %. Liquide Mittel 277,4 Mio., Nettoverschuldung 82,8 Mio., Gearing 19,1 %. Operativer Cashflow sank auf 6,3 Mio., der freie Cashflow auf -7,1 Mio. Euro.

Strategisch treibt SBO die Diversifizierung voran: Integration von 3T Additive Manufacturing, Bündelung unter „SBO Additive Europe“, Markteinführung der Hochleistungslegierung H720 sowie Ausbau in Geothermie, CCS, Lithium- und Helium-Drilling. Management sieht kurzfristig erhebliche Unsicherheiten durch den Nahost-Konflikt und volatile Ölpreise, rechnet aber mit einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte.

Fazit: IPO-nahe Kennzahlen bleiben belastet, doch die verbesserte Auftragspipeline und eine starke Bilanz verschaffen SBO Handlungsfähigkeit. Analysten werden Umsetzung der Diversifizierungsinitiativen und Margenentwicklung beobachten. Positiv ist die hohe Liquiditätsreserve und die moderate Verschuldung, die Spielraum für Investitionen und potenzielle Zukäufe bieten. Kurzfristig dürfte der Aktienkurs sensibel auf Nachrichten zur Entspannung der Logistik in Nahost reagieren. Das Management bleibt anpassungsfähig und ergebnisorientiert auf Wachstum.

Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 34,45EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.