Ritter Sport: Urenkel übernehmen – Familie startet Krisen-Restrukturierung

Der Wechsel fällt in eine wirtschaftlich schwierige Phase für Ritter Sport. Ende April hatte das Unternehmen erstmals in seiner mehr als 110-jährigen Geschichte einen Stellenabbau angekündigt: „etwas mehr als jede zehnte“ Stelle soll wegfallen. Als Treiber nennt Ritter Sport massiv gestiegene Rohstoffpreise — allen voran Kakao — sowie höhere Energie- und Verpackungskosten und eine spürbare Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Vor diesem Hintergrund sprechen Moritz Ritter und Tim Hoppe von einem laufenden Programm mit „schmerzhaften Einschnitten“ und begründen damit ihre Entscheidung, die Geschäftsführung persönlich zu übernehmen, um die laufende Transformation zu Ende zu bringen.

Beim traditionsreichen Schokoladenhersteller Ritter Sport aus Waldenbuch hat sich die Führungsspitze zum 15. Mai grundlegend verändert: Moritz Ritter und Tim Hoppe, Urenkel der Gründer Clara und Alfred Ritter, haben gemeinsam den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen. Mit dem Schritt rückt die operative Verantwortung wieder in die Hände der Inhaberfamilie. Zugleich bestätigte das Unternehmen, dass Andreas Ronken, der das Haus seit 2015 leitete, das Unternehmen verlässt. Ronken habe „maßgeblich geprägt“ und wichtige Impulse gesetzt, betonten die neuen Chefs und dankten ihm im Namen der Gesellschafter.

Aus wirtschaftlicher Perspektive signalisiert die Personalentscheidung mehrere Dinge: Erstens steht Kostendisziplin im Vordergrund. Die Rückkehr der Familie an die operative Spitze kann kurzfristig Entscheidungswege verkürzen und Prioritäten stärker auf Liquidität, Produktionsoptimierung und Portfolio-Priorisierung legen. Zweitens ist die Maßnahme ein Signal an Mitarbeiter und Handelspartner, dass das Unternehmen bereit ist, tiefgreifende Restrukturierungen umzusetzen. Drittens birgt der Wechsel Risiken: Der Abgang eines externen, langjährigen CEOs kann Know-how- und Stabilitätsverluste bedeuten, gerade in einer Phase, in der operative Stabilisierung und Marktorientierung gefragt sind.

Gleichzeitig zeigt ein Blick in die Süßwarenbranche konträre Strategien: Unilever-Marktingmarke Magnum nutzte Cannes, um mit der „House of Magnum“-Kollektion und VIP-Events Premiumpositionierung und Produktinnovation zu forcieren. Neue Signature-Sorten und erlebnisorientierte PR demonstrieren, wie Marken in Premiumsegmenten Wachstum durch Inszenierung und Produktdifferenzierung suchen.

Für Ritter Sport ergeben sich daraus konkrete Handlungsfelder: Preissetzung und Hedging-Strategien gegen volatile Rohstoffpreise, Portfoliooptimierung, Effizienzprogramme in Produktion und Logistik sowie gezielte Innovations- und Marketingmaßnahmen, um Nachfrage zurückzugewinnen. Beobachter sollten in den kommenden Monaten auf Personalentscheidungen, Kostentransparenz und erste operative Ergebnisse achten — die neue Doppelspitze steht vor der Herausforderung, Tradition und Wettbewerbsfähigkeit in einem volatilen Markt zu vereinen.

Kakao wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 2.915GBP auf ICE Futures Europe (20. Mai 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.