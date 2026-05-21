Westwing‑Buyback: Rocket Internet rutscht knapp unter die 30‑%‑Marke

Die Westwing Group SE hat im Rahmen ihres im Februar gestarteten Aktienrückkaufprogramms in der Woche vom 11. bis 15. Mai 2026 insgesamt 27.156 eigene Aktien erworben. Die Käufe erfolgten ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durch ein von Westwing beauftragtes Kreditinstitut. Die tagesgewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen 13,9766 EUR (11. Mai) und 14,9632 EUR (13. Mai); der volumengewichtete Durchschnittspreis für die fünf Handelstage beträgt 14,5419 EUR. Auf Basis dieses Durchschnitts belaufen sich die Ausgaben der Gesellschaft für diesen Fünf‑Tages‑Tranche auf rund 395.000 EUR. Seit Beginn des Programms am 9. Februar 2026 hat Westwing insgesamt 314.465 Stückaktien zurückerworben. Detaillierte Angaben sind auf der Investor‑Relations‑Seite des Unternehmens einsehbar.

Parallel zu den Rückkäufen wurde eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 WpHG veröffentlicht: Demnach hat sich der Stimmrechtsanteil von Rocket Internet SE an der Westwing Group verändert. Zum Stichtag 11. Mai 2026 wurde eine Schwellenberührung gemeldet; die nunmehr zugerechneten Stimmrechte belaufen sich auf 5.894.999 Aktien, was 29,999995 % der insgesamt ausgewiesenen 19.650.000 Stimmrechte entspricht. In der letzten Meldung war Rocket Internet SE noch mit 31,87 % ausgewiesen. Als meldepflichtige juristische Person wird die Zerena GmbH (Oberhaching) genannt; in der offengelegten Beteiligungskette sind zudem Rocata GmbH und Global Founders GmbH aufgeführt, die zu Rocket Internet SE führen.

Die Nähe des Anteils an der 30‑Prozent‑Marke kann aus Sicht von Marktteilnehmern und Investoren signalhaft sein: Ein Anteil knapp unter 30 % verändert zwar nicht notwendigerweise die Kontrollverhältnisse, kann aber Einfluss auf Stimmverhältnisse bei Hauptversammlungen und die Wahrnehmung institutioneller Investoren haben. Westwing und die beteiligten Gesellschaften halten sich an die Offenlegungspflichten gemäß MAR und WpHG; die Veröffentlichungen dienen der Transparenz über Marktinteraktionen und Veränderungen in der Eigentümerstruktur.

Ausblick: Beobachter werden weiterhin auf mögliche Folgemitteilungen achten, insbesondere ob Rocket Internet seine Position stabilisiert, weiter reduziert oder ob die Gesellschaft ihr Rückkaufprogramm fortsetzt. Westwing veröffentlicht ergänzende Details zum Buy‑Back online; die Stimmrechtsentwicklung bleibt ein Indikator für Aktionärsstruktur und Mehrheitsverhältnisse.

Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 14,15EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.