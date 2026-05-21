SpaceX schließt Deal über 45 Milliarden US-Dollar mit Anthropic

Der Vertrag läuft bis Mai 2029 womit Anthropic nahezu 45 Milliarden US-Dollar für die Rechenleistung zahlt. Beide Seiten besitzen allerdings ein Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von 90 Tagen.

Wie aus Unterlagen im Zusammenhang mit dem geplanten IPO von SpaceX hervorgeht, wird Anthropic über einen Zeitraum von drei Jahren monatlich rund 1,25 Milliarden US-Dollar zahlen, um Zugriff auf das Rechenzentrum "Colossus 1" in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee zu erhalten. Die Anlage gehört xAI, der KI-Tochter von Elon Musks SpaceX-Konzern.

220.000 Nvidia-GPUs für Claude reserviert

Im Zentrum der Vereinbarung steht die enorme Nachfrage nach Anthropics KI-Modell Claude. Das Unternehmen sicherte sich laut den Unterlagen rund 300 Megawatt Rechenleistung – darunter mehr als 220.000 Hochleistungs-GPUs von Nvidia.

SpaceX erklärte in den IPO-Unterlagen, die Vereinbarung ermögliche es dem Konzern, "ungenutzte Computing-Kapazitäten innerhalb unserer Infrastruktur zu monetarisieren". Gleichzeitig sprach das Unternehmen von einer "Dual-Monetization-Strategie", die zusätzliche Erlösquellen durch effizientere Nutzung bestehender Ressourcen schaffen solle.

Anthropic steuert auf erstes profitables Quartal zu

Parallel zu dem Infrastrukturdeal sorgen neue Umsatzdaten für Aufsehen an den Finanzmärkten. Wie CNBC berichtet, soll Anthropic im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von rund 10,9 Milliarden US-Dollar erzielen. Damit würde das Unternehmen innerhalb eines einzigen Quartals mehr Umsatz generieren als im gesamten Vorjahr.

Die rasante Expansion treibt auch die Bewertung des Unternehmens in immer höhere Dimensionen. Laut CNBC befindet sich Anthropic derzeit in Verhandlungen über eine neue Finanzierungsrunde zu einer Bewertung von rund 900 Milliarden US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



