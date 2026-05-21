Rettungszusage: Argand gibt Cherry bis zu 5,6 Mio. – Aktie auf Halten

Die Mitteilung kommt vor dem Hintergrund eines schwierigen Jahresstarts: Im ersten Quartal 2026 rutschte der Konzernumsatz auf 20,8 Mio. Euro (Vorjahr: 25,3 Mio. Euro). Die Rückgänge sind teils durch Sondereffekte erklärbar, darunter veräußerte Geschäftsbereiche (Active Key) und ein Vorratsverkauf Ende 2025, der die Nachfrage im Auftaktquartal dämpfte. Positiv sticht das Segment Digital Health & Solutions hervor, dessen Umsatz auf 5,2 Mio. Euro stieg und damit bereinigt mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr erzielte.

München, 20. Mai 2026 – Die Cherry SE hat von ihrem Großaktionär Argand Partners eine Liquiditätszusage in Höhe von bis zu 5,6 Mio. Euro erhalten. Die Vereinbarung mit der Cherry TopCo S.à r.l., einer indirekten Argand-Tochter, läuft bis zum 30. Juni 2027 und soll die kurzfristige Finanzstabilität des Münchner Herstellers von Peripherie- und Digital-Health-Lösungen stützen. Argand gilt als nahestehendes Unternehmen im Sinne des § 111a AktG.

Operativ zeigt Cherry erste Fortschritte: Das bereinigte EBITDA verbesserte sich von -2,0 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf -0,6 Mio. Euro. Wesentliche Treiber sind eine geringere Kostenbasis und eine verbesserte Bruttomarge von 32,6 Prozent (+4,1 Prozentpunkte). Auch der Free Cashflow hat sich dank Working-Capital-Verbesserungen auf 1,1 Mio. Euro positiv entwickelt.

Das neu gestartete Transformationsprogramm „Project Blossom“ zielt auf weitere Effizienzgewinne und zusätzliche annualisierte Kostensenkungen von rund 8 Mio. Euro, etwa durch Personalmaßnahmen und IT-Restrukturierungen. Management und Analysten peilen damit ein EBIT-Break-even für 2027 an – allerdings bleibt dies abhängig von der konsequenten Umsetzung der Maßnahmen.

Zur Stärkung der Kapitalstruktur hat Cherry eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, auf der unter anderem eine Aktienzusammenlegung beschlossen werden soll, um Voraussetzungen für neue Finanzierungsinstrumente zu schaffen. Parallel läuft der Verkaufsprozess für eines der beiden Segmente planmäßig; ein Abschluss wird für Mitte 2026 erwartet. Montega erwartet, dass potenzielle Verkaufserlöse die finanzielle Flexibilität für die Transformation erhöhen könnten.

Die Montega AG bestätigt in einem Update die Empfehlung „Halten“ und stuft das 12‑Monate-Kursziel auf 0,55 Euro. Fazit der Bank: Operative Fortschritte sind erkennbar, doch der Umsatzrückgang im Peripherals-Geschäft und die Unsicherheit über den erfolgreichen Abschluss der M&A-Transaktion und die Realisierung der Einsparungen begrenzen das Upside. Kurzfristig mindert die Argand-Zusage das Refinanzierungsrisiko, langfristig entscheidet die Umsetzung von Project Blossom und der Verlauf des Verkaufsprozesses.

Die Cherry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,56 % und einem Kurs von 0,480EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.