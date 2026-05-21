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    AKTIE IM FOKUS

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    RWE schwächeln weiter - Exane hält Bewertung für angemessen

    Für Sie zusammengefasst
    • RWE-Aktien rutschen um rund 1 Prozent auf 56 Euro
    • Ende April Rekordhoch 62 Euro nach 37 Prozent
    • Exane-Analyst strich Empfehlung, Pause erwartet
    AKTIE IM FOKUS - RWE schwächeln weiter - Exane hält Bewertung für angemessen
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von RWE haben am Donnerstagmorgen mit Verlusten auf einen Analystenkommentar reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten sie um ein Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf 56 Euro.

    Ende April hatten die Papiere der Essener mit 62 Euro noch den höchsten Stand seit sechzehn Jahren erreicht - nach einem Jahresplus von 37 Prozent.

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    Analyst Harry Wyburd von Exane BNP Paribas strich aus Bewertungsgründen seine Empfehlung und rechnet mit einer anhaltenden Verschnaufpause.

    Die RWE-Aktien befänden sich auf der Hälfte des Weges vom teuren integrierten Versorger zum günstigen Erneuerbare-Ernergien-Konzern. Stand heute seien sie fair bewertet mit Blick auf Geschäftsmix und Aussichten./ag/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 56,18 auf Tradegate (21. Mai 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -0,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 41,76 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +8,93 %/+17,86 % bedeutet.




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