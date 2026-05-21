RWE schwächeln weiter - Exane hält Bewertung für angemessen

Analyst Harry Wyburd von Exane BNP Paribas strich aus Bewertungsgründen seine Empfehlung und rechnet mit einer anhaltenden Verschnaufpause.

Die RWE-Aktien befänden sich auf der Hälfte des Weges vom teuren integrierten Versorger zum günstigen Erneuerbare-Ernergien-Konzern. Stand heute seien sie fair bewertet mit Blick auf Geschäftsmix und Aussichten./ag/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 56,18 auf Tradegate (21. Mai 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -0,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,36 %.

Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 41,76 Mrd..

RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +8,93 %/+17,86 % bedeutet.