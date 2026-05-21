AKTIE IM FOKUS
RWE schwächeln weiter - Exane hält Bewertung für angemessen
- RWE-Aktien rutschen um rund 1 Prozent auf 56 Euro
- Ende April Rekordhoch 62 Euro nach 37 Prozent
- Exane-Analyst strich Empfehlung, Pause erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von RWE haben am Donnerstagmorgen mit Verlusten auf einen Analystenkommentar reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten sie um ein Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf 56 Euro.
Ende April hatten die Papiere der Essener mit 62 Euro noch den höchsten Stand seit sechzehn Jahren erreicht - nach einem Jahresplus von 37 Prozent.
Analyst Harry Wyburd von Exane BNP Paribas strich aus Bewertungsgründen seine Empfehlung und rechnet mit einer anhaltenden Verschnaufpause.
Die RWE-Aktien befänden sich auf der Hälfte des Weges vom teuren integrierten Versorger zum günstigen Erneuerbare-Ernergien-Konzern. Stand heute seien sie fair bewertet mit Blick auf Geschäftsmix und Aussichten./ag/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 56,18 auf Tradegate (21. Mai 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -0,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,36 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 41,76 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +8,93 %/+17,86 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RWE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
RWE überzeugt mich sehr und die Rede von Hr. Krebber bestätigt dies nochmal eindrucksvoll.
Die 1 Aktie Vertreter (nicht der Aktienbesitzer, sondern ein Sprachrohr der Klima/Umwelt/Menschenrechte)
Stabiler Aufwärtstrend mit Rückenwind