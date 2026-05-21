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    SpaceX vor Rekord-IPO: Zwei Billionen Bewertung trotz Milliardenverlust

    SpaceX vor Rekord-IPO: Zwei Billionen Bewertung trotz Milliardenverlust
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    SpaceX steht kurz vor einem beispiellosen Börsengang, doch die frisch veröffentlichten Geschäftszahlen zeichnen ein zweigeteiltes Bild: zwar rasantes Wachstum bei Umsatz und strategischen Assets, zugleich aber hohe Verluste und massive Investitionen, die das Ergebnis belasten. Im vergangenen Jahr meldete das Unternehmen einen Verlust von rund 4,94 Milliarden US-Dollar bei Erlösen von 18,67 Milliarden Dollar; allein im ersten Quartal fielen ein Verlust von 4,28 Milliarden bei 4,7 Milliarden Umsatz an.

    Der Großteil der Verluste geht auf die Entwicklung der Großrakete Starship zurück. SpaceX hat laut Prospekt mehr als 15 Milliarden Dollar in das Projekt investiert. Starship ist zentral für Musks langfristige Ambitionen: Kostensenkung beim Transport in den Orbit, massenhafte Ausbringung von Starlink-Satelliten und perspektivisch neue Märkte wie direkten Internetzugang für Smartphones oder interplanetare Missionen. Das Unternehmen rechnet damit, nach Abschluss der Tests in der zweiten Jahreshälfte kommerzielle Flüge starten zu können — ein Zeitplan, der jedoch noch technisch und regulatorisch herausfordernd ist.

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    Starlink ist bereits ein bedeutender Umsatztreiber: Im ersten Quartal trug der Satelliten-Internetdienst 3,26 Milliarden Dollar bei; er zählt laut Angaben rund 10,3 Millionen Kunden in 164 Ländern. Parallel baut SpaceX seine Geschäftsfelder aus: Die KI-Aktivitäten von xAI wurden in die SpaceX-Gruppe integriert und unter der Marke SpaceXAI zusammengefasst. Auch der Verkauf von Infrastrukturkapazitäten an KI-Unternehmen spielt eine Rolle: So soll die Firma Anthropic ein komplettes Rechenzentrum bei SpaceX gemietet und angeblich monatlich 1,25 Milliarden Dollar zahlen; der Vertrag laufe bis Mai 2029.

    Trotz der Finanzierungspläne bleibt die Eigentümerstruktur ein Kernpunkt: Elon Musk hält über Aktien mit Mehrstimmrechten rund 85 Prozent der Stimmrechte und würde laut Prospekt auch nach dem Börsengang die Kontrolle behalten. Medienberichten zufolge strebt SpaceX eine Bewertung von etwa zwei Billionen Dollar an und hofft auf Emissionserlöse von bis zu 80 Milliarden Dollar — ein potenziell historischer IPO, der jedoch Investoren vor Fragen stellt: Wie realistisch sind die ambitionierten Bewertungen angesichts anhaltender Verluste und hoher Capex-Bedürfnisse? Und inwieweit kompensieren Starlink-Erlöse und strategische Partnerschaften das Entwicklungsrisiko? Anleger sollten die Visionen Musks gegen operative Kennzahlen, Governance-Struktur und technische Risiken abwägen.

    Angesichts der beabsichtigten Größenordnung des Angebots und der stark konzentrierten Stimmrechtsstruktur wird die Bewertung nicht allein von Wachstumserwartungen abhängen, sondern auch von der Bereitschaft institutioneller Investoren, technologische Risiken und langfristige Kapitalbindung zu akzeptieren. Regulatorische Prüfungen, militärische Aufträge und strategische Partnerschaften könnten Ertragsquellen stützen, doch kurzfristig bleiben Cashburn und die Frage nach einer glaubwürdigen Erlösprognose die bestimmenden Variablen für eine rationale Preisbildung. Investorendisziplin wird den Ausgang des IPO prägen maßgeblich sein.



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