3‑%‑Schwelle geknackt: Indépendance/William Higgons melden Anteile an JOST

In der ersten Mitteilung gibt die luxemburgische Investmentgesellschaft Indépendance AM SICAV als Mitteilungspflichtige an, unmittelbar 588.972 Stimmrechte zu halten, was einem Anteil von 3,59 % der Gesamtstimmrechte entspricht. Es werden keine mit Stimmrechten verbundenen finanziellen Instrumente gemeldet (0,00 %). Die Meldung datiert formal auf den 15. Mai 2026 und wurde am 18. Mai publiziert.

JOST Werke SE hat zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG veröffentlicht, die am 18. Mai 2026 über EQS verbreitet wurden. Beide Meldungen beziehen sich auf Schwellenberührungen durch Beteiligungen, die am 13. Mai 2026 eingetreten sind; maßgeblich ist die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG ausgewiesenen Stimmrechte von 16.390.000.

Die zweite, zeitlich leicht versetzte Veröffentlichung weist dieselbe Schwellenberührung am 13. Mai aus, nennt jedoch als Mitteilungspflichtigen die natürliche Person William Higgons (geb. 25.05.1953). In dieser Meldung werden 636.655 Stimmrechte zugerechnet, entsprechend 3,88 % der Stimmrechte. Hierbei werden die Anteile Indépendance AM SAS innerhalb der Besitzstruktur explizit genannt; Marlet SAS und William Higgons werden in der Kette aufgeführt, wobei die Zurechnung dazu führt, dass kein direktes Halten ausgewiesen, sondern die Stimmen zugerechnet sind. Auch in dieser Meldung werden keine Instrumente gemeldet (0,00 %).

Beide Mitteilungen betonen, dass keine Kontrollverhältnisse im Sinne einer Beherrschung der meldenden Einheit oder umgekehrt bestehen, die zusätzliche Stimmrechte begründen würden. Insgesamt dokumentieren die Bekanntmachungen einen Sachverhalt, der in erster Linie formaler Meldepflichten dient: Das Überschreiten der 3-%-Schwelle durch Positionen, die entweder unmittelbar (SICAV) oder zugerechnet (über die Personal- und Gesellschaftskette) gehalten werden. Rechtlich relevant sind die klar ausgewiesenen Zahlen – 588.972 bzw. 636.655 Aktien – sowie die Bestätigung, dass es sich um reine Aktienpositionen ohne Derivateexposure handelt.

Für Investoren und Beobachter bedeutet dies: Indépendance-Gruppe hat eine kleinere, aber meldepflichtige Beteiligung an JOST Werke aufgebaut. Die Quoten liegen deutlich unterhalb von Schwellen, die stärkere aufsichtsrechtliche Folgen (etwa bei 5 % oder höher) nach sich ziehen würden. Die Meldungen könnten dennoch auf ein Monitoring oder ein vorsichtiges Aufstockungsinteresse einer vermögensverwaltenden Einheit hindeuten, sind aber für sich genommen kein Indiz für eine strategische Übernahmeabsicht.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 55,10EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.