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    Besonders beachtet!

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    Intuit Aktie verliert deutlich an Wert - -13,74 % - 21.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Intuit Aktie bisher Verluste von -13,74 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intuit Aktie.

    Besonders beachtet! - Intuit Aktie verliert deutlich an Wert - -13,74 % - 21.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Intuit ist ein US-Softwarekonzern für Finanz- und Steuerlösungen. Hauptprodukte: TurboTax (Steuer), QuickBooks (Buchhaltung), Credit Karma (Kredit-Score), Mailchimp (Marketing). Starke Marktstellung bei KMU und Privatkunden in den USA, wachsend in Cloud- und Plattformdiensten. Wichtige Konkurrenten: H&R Block, Xero, Sage, FreshBooks. USP: integriertes Ökosystem, starke Marke, große Datenbasis und Automatisierung.

    Intuit Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.05.2026

    Die Intuit Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -13,74 % auf 285,10. Damit verliert die Aktie -45,40  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Intuit Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,99 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,74 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Intuit Verluste von -11,32 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,60 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intuit eine negative Entwicklung von -49,96 % erlebt.

    Intuit Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,19 %
    1 Monat -17,60 %
    3 Monate -11,32 %
    1 Jahr -51,53 %
    Stand: 21.05.2026, 08:21 Uhr

    Informationen zur Intuit Aktie

    Es gibt 277 Mio. Intuit Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,83 Mrd. € wert.

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    Ob die Intuit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intuit

    -13,31 %
    -11,19 %
    -17,60 %
    -11,32 %
    -51,53 %
    -31,24 %
    -20,40 %
    +212,53 %
    +1.516,54 %
    ISIN:US4612021034WKN:886053
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