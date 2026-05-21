Intuit Aktie verliert deutlich an Wert - -13,74 % - 21.05.2026

Die Intuit Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -13,74 % auf 285,10€. Damit verliert die Aktie -45,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Intuit Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,99 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,74 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Intuit ist ein US-Softwarekonzern für Finanz- und Steuerlösungen. Hauptprodukte: TurboTax (Steuer), QuickBooks (Buchhaltung), Credit Karma (Kredit-Score), Mailchimp (Marketing). Starke Marktstellung bei KMU und Privatkunden in den USA, wachsend in Cloud- und Plattformdiensten. Wichtige Konkurrenten: H&R Block, Xero, Sage, FreshBooks. USP: integriertes Ökosystem, starke Marke, große Datenbasis und Automatisierung.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Intuit Verluste von -11,32 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,60 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intuit eine negative Entwicklung von -49,96 % erlebt.

Intuit Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,19 % 1 Monat -17,60 % 3 Monate -11,32 % 1 Jahr -51,53 %

Informationen zur Intuit Aktie

Stand: 21.05.2026, 08:21 Uhr

Es gibt 277 Mio. Intuit Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,83 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Intuit liefert beim Gewinn mehr als erwartet und hebt die Prognose an. Trotzdem rauscht die Aktie nachbörslich um mehr als 13 Prozent ab. Der Grund: ein radikaler Umbau mit Tausenden Jobs weniger.

So schlagen sich die Wettbewerber von Intuit

Block (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,41 %.

Intuit Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intuit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.