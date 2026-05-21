Flughafen Wien trotzt Gegenwind: Rekordumsatz trotz Cashflow-Delle

Die Flughafen Wien AG hat das erste Quartal 2026 mit einer soliden Geschäftsentwicklung abgeschlossen. Konzernweit stieg der Umsatz um 6,1% auf €239,6 Mio.; EBITDA kletterte um 8,2% auf €87,9 Mio., EBIT um 11,6% auf €54,4 Mio. und das Periodenergebnis vor Minderheiten verbesserte sich um 5,3% auf €42,0 Mio. Trotz positiver Ergebniskennzahlen sank der operative Cashflow deutlich um 27,8% auf €68,7 Mio., der Free Cashflow lag bei €3,8 Mio.

Im Gruppenvergleich wuchs der Passagierverkehr im ersten Quartal (Jänner–März) um 5,3% auf 8,35 Mio. Reisende; der Standort Wien verzeichnete einen moderaten Anstieg von 1,6% auf 6,11 Mio. Fluggäste. Der Sitzladefaktor stieg um 3,2 Prozentpunkte auf 77,1%. Die Zahl der Flugbewegungen ging jedoch um 2,4% auf 47.422 zurück. Betrachtet man Jänner–April, zeigt sich ein differenziertes Bild: Wien lag kumuliert 1,5% unter dem Vorjahr (8,69 Mio.), die FWAG-Gruppe insgesamt wuchs um 2,9% auf 12,02 Mio. Im April fiel das Passagieraufkommen in Wien erwartungsgemäß um 8,2% (u. a. durch frühere Osterferien und reduzierte Low-Cost-Kapazitäten), während Malta (+13,5%) und Kosice (+66,5%) starke Zuwächse meldeten.

Segment- und Investitionsdynamik

Umsätze im Segment Airport erhöhten sich auf €101,6 Mio., das Retail & Properties-Segment steigerte Erlöse auf €46,3 Mio. Malta trug mit €32,5 Mio. zum Umsatz bei. Investitionsaufwand war deutlich höher: CAPEX Q1 stieg auf €85,8 Mio. (Vj. €66,6 Mio.), davon €27,6 Mio. für die Terminal-Süderweiterung in Wien. Bis 2030 plant die Gruppe eine Investitionsoffensive von rund €1,5 Mrd. in Wien und Malta.

Ausblick und Risiken

Die Finanz-Guidance 2026 bleibt unverändert: Umsatz rund €1.050 Mio., EBITDA rund €415 Mio., Periodenergebnis vor Minderheiten rund €210 Mio.; Investitionen gesamt rund €330 Mio. Management weist jedoch auf geopolitische Unsicherheiten (Naher Osten, Ukraine) und Kapazitätsreduktionen bei Low-Cost-Carriern hin. Vorstandsvorsitzender Dr. Günther Ofner und Vorstand Julian Jäger betonten Sparmaßnahmen, den Fortbestand der Investitionspläne und forderten wachstumsfördernde Rahmenbedingungen – insbesondere eine deutliche Reduktion der Flugabgabe.

Bilanzkennzahlen zeigen stabile Finanzlage: Bilanzsumme €2.439 Mrd., Nettoliquidität €407,1 Mio. Die Flughafen Wien AG bleibt damit trotz regionaler Belastungen auf Kurs, setzt jedoch auf regulatorische Entlastungen zur Wiederbeschleunigung des Wachstums.

Die Vienna International Airport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 49,00EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.