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    Flughafen Wien trotzt Gegenwind: Rekordumsatz trotz Cashflow-Delle

    Flughafen Wien startet robust ins Jahr: Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnissen trotz regionaler Rückschläge

    Die Flughafen Wien AG hat das erste Quartal 2026 mit einer soliden Geschäftsentwicklung abgeschlossen. Konzernweit stieg der Umsatz um 6,1% auf €239,6 Mio.; EBITDA kletterte um 8,2% auf €87,9 Mio., EBIT um 11,6% auf €54,4 Mio. und das Periodenergebnis vor Minderheiten verbesserte sich um 5,3% auf €42,0 Mio. Trotz positiver Ergebniskennzahlen sank der operative Cashflow deutlich um 27,8% auf €68,7 Mio., der Free Cashflow lag bei €3,8 Mio.

    Verkehrsentwicklung: gemischtes Bild

    Im Gruppenvergleich wuchs der Passagierverkehr im ersten Quartal (Jänner–März) um 5,3% auf 8,35 Mio. Reisende; der Standort Wien verzeichnete einen moderaten Anstieg von 1,6% auf 6,11 Mio. Fluggäste. Der Sitzladefaktor stieg um 3,2 Prozentpunkte auf 77,1%. Die Zahl der Flugbewegungen ging jedoch um 2,4% auf 47.422 zurück. Betrachtet man Jänner–April, zeigt sich ein differenziertes Bild: Wien lag kumuliert 1,5% unter dem Vorjahr (8,69 Mio.), die FWAG-Gruppe insgesamt wuchs um 2,9% auf 12,02 Mio. Im April fiel das Passagieraufkommen in Wien erwartungsgemäß um 8,2% (u. a. durch frühere Osterferien und reduzierte Low-Cost-Kapazitäten), während Malta (+13,5%) und Kosice (+66,5%) starke Zuwächse meldeten.

    Segment- und Investitionsdynamik

    Umsätze im Segment Airport erhöhten sich auf €101,6 Mio., das Retail & Properties-Segment steigerte Erlöse auf €46,3 Mio. Malta trug mit €32,5 Mio. zum Umsatz bei. Investitionsaufwand war deutlich höher: CAPEX Q1 stieg auf €85,8 Mio. (Vj. €66,6 Mio.), davon €27,6 Mio. für die Terminal-Süderweiterung in Wien. Bis 2030 plant die Gruppe eine Investitionsoffensive von rund €1,5 Mrd. in Wien und Malta.

    Ausblick und Risiken

    Die Finanz-Guidance 2026 bleibt unverändert: Umsatz rund €1.050 Mio., EBITDA rund €415 Mio., Periodenergebnis vor Minderheiten rund €210 Mio.; Investitionen gesamt rund €330 Mio. Management weist jedoch auf geopolitische Unsicherheiten (Naher Osten, Ukraine) und Kapazitätsreduktionen bei Low-Cost-Carriern hin. Vorstandsvorsitzender Dr. Günther Ofner und Vorstand Julian Jäger betonten Sparmaßnahmen, den Fortbestand der Investitionspläne und forderten wachstumsfördernde Rahmenbedingungen – insbesondere eine deutliche Reduktion der Flugabgabe.

    Bilanzkennzahlen zeigen stabile Finanzlage: Bilanzsumme €2.439 Mrd., Nettoliquidität €407,1 Mio. Die Flughafen Wien AG bleibt damit trotz regionaler Belastungen auf Kurs, setzt jedoch auf regulatorische Entlastungen zur Wiederbeschleunigung des Wachstums.



    Vienna International Airport

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    ISIN:AT00000VIE62WKN:A2AMK9
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    Die Vienna International Airport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 49,00EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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