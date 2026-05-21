elf Beauty Aktie legt weiter zu - +8,16 % - 21.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die elf Beauty Aktie. Mit einer Performance von +8,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die elf Beauty Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 47,18€, mit einem Plus von +8,16 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

elf Beauty ist ein führender Anbieter von erschwinglichen Kosmetikprodukten, bekannt für seine tierversuchsfreien und veganen Angebote. Die Marke konkurriert mit großen Namen wie Maybelline und L'Oréal, wobei sie sich durch ihre digitale Präsenz und innovative Produktentwicklung auszeichnet.

Obwohl sich die elf Beauty Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -39,93 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die elf Beauty Aktie damit um +4,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei elf Beauty auf -26,77 %.

elf Beauty Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,12 % 1 Monat -18,50 % 3 Monate -39,93 % 1 Jahr -32,06 %

Informationen zur elf Beauty Aktie

Stand: 21.05.2026, 08:22 Uhr

Es gibt 59 Mio. elf Beauty Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,79 Mrd. € wert.

E.l.f. Beauty liefert bessere Zahlen als erwartet. Doch der Ausblick ist gedämpft, denn der Beauty-Konzern muss die Preise senken, was sich negativ auf die Margen auswirkt. Die Aktie legt nach Börsenschluss dennoch zu.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Estee Lauder Companies Registered (A), Procter & Gamble und Co.

Estee Lauder Companies Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %. Procter & Gamble notiert im Plus, mit +0,20 %. L'Oreal notiert im Minus, mit -0,25 %.

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Ob die elf Beauty Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur elf Beauty Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.