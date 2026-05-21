DAX vor verhaltenem Start – Nvidia schlägt wieder einmal die Erwartungen

Die USA scheinen einem möglichen Abkommen mit dem Iran nähergekommen zu sein und die Vertreter des vermittelnden Staates Pakistan gehen von einem baldigen Vertragsschluss aus. In der Folge konnten einige Schiffe die Straße von Hormus unbeschadet durchqueren, was für wieder fallende Ölpreise sorgt.

Die Börsen in Asien wurden sowohl von den Entspannungssignalen aus dem Nahen Osten als auch von den über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen von Nvidia positiv beeinflusst. Zudem fiel die Handelsbilanz in Japan besser aus und konnte dem Nikkei Rückenwind geben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Quartalszahlen von Nvidia kamen an der Börse gut an, auch wenn sich die Aktie selbst unter dem Strich nicht wirklich bewegt hat. Insbesondere die Aktien der Halbleiter-Unternehmen wurden noch einmal richtig unter Strom gesetzt. In Südkorea befeuerte zudem eine Einigung zwischen dem Elektronikkonzern Samsung und der Gewerkschaft die positive Stimmung.

Der DAX dürfte nach der Erholungsrallye der vergangenen Tage heute eher etwas verhaltener in den Tag starten. Hier wurde vieles von der Euphorie über einen möglicherweise zeitnah abgeschlossenen Deal zwischen den USA und dem Iran bereits vorweggenommen.

Am heutigen Handelstag rücken noch einmal die makroökonomischen Daten in den Vordergrund. So werden eine Reihe an Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA veröffentlicht. Zudem stehen Arbeitsmarktdaten und die Baubeginne aus den USA auf der Agenda. Die Berichtssaison ist mit den Quartalszahlen von Nvidia zu Ende gegangen und fällt als Impulsgeber für die kommenden Wochen erst einmal weg. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 450 und 24 800 Punkten bewegen.

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