Commerzbank Aktie heute stark Minus keine Panik - 21.05.2026

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Der heutige Kursrückgang, bei der Comemrzbank Aktie, ist hauptsächlich auf den Dividendenabschlag zurückzuführen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Commerzbank Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 21.05.2026

Die Commerzbank Aktie notiert aktuell bei 36,18€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,61 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,97 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,37 %, geht es heute bei der Commerzbank Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Commerzbank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,85 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,78 % gewonnen.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,30 % 1 Monat -1,29 % 3 Monate +4,85 % 1 Jahr +39,57 %

Stand: 21.05.2026, 08:23 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Commerzbank-Hauptversammlung, potenzielle Unicredit-Übernahme und deren Auswirkungen auf Kurs, Bewertung und Stimmrechte. Diskussionen drehen sich um Unicredit-Teilnahme, eine mutmaßliche 41%+ Stimmrechtsmehrheit via Derivate/Depotbestände, Squeeze-out-Szenarien und die Rolle von Orlopp. Dividendenabschlag (1,10€) und mögliche Gewinnziele für 2026 werden ebenfalls diskutiert.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,84 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,37 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -0,47 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -0,53 %. ING Group verliert -0,67 % UniCredit notiert im Minus, mit -0,35 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



