Leicht im Minus - Teil 2

Nach dreitägiger Erholung dürfte sich am Donnerstag im Dax zunächst wenig tun. Mit Spannung war der Quartalsbericht des KI-Konzerns Nvidia erwartet worden, der am späten Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA aber zunächst keine eindeutigen Impulse mit sich brachte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 24.713 Punkte. Tags zuvor war der Dax zeitweise bis auf 24.885 Punkte gestiegen, kam aber nicht ganz an sein Monatshoch bei 25.152 Punkten heran. Vor Bekanntgabe der Nvidia-Zahlen waren die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 sogar wieder an ihre jüngsten Rekorde herangerückt.

Nvidia musste hohen Erwartungen entsprechen, konnte offenbar zunächst vor allem nur die Analysten überzeugen. Denn nach Einschätzung des Jefferies-Analysten Blayne Curtis hat Nvidia in jeglicher Hinsicht abgeliefert. Die Erwartungen am Markt waren aber offenbar noch etwas höher angesiedelt, nachdem die Aktien seit Ende März um gut ein Drittel gestiegen waren. Sie gaben nachbörslich etwas nach.

Vor diesem Hintergrund könnte am Donnerstag auch die jüngste Rally bei europäischen Chipwerten hinterfragt werden. Auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2000 stehend, wurden vorbörslich bei Infineon aber nochmals etwas höhere Kurse gezahlt. Auch die frisch vorgelegten Resultate des US-Konzerns Analog Devices könnten für den deutschen Halbleiterhersteller relevant sein.

------------------------------------------------------------------------------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

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- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 243 (241) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 27 (26) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS SENKT EVONIK AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 18 (17) EUR - EXANE BNP SENKT RWE AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 59,70 EUR - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 23 (24) EUR - 'SELL' - METZLER HEBT ZIEL FÜR INDUS HOLDING AUF 30,50 (29) EUR - 'HOLD' - METZLER HEBT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 95 (80) EUR - 'BUY' - UBS SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1600 (2200) EUR - 'BUY' - WARBURG RESEARCH HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 56 (53) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ANALOG DEVICES AUF 475 (410) USD - 'BUY' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 300 (275) USD - 'BUY' - BOFA HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 350 (320) USD - 'BUY'

- WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR HOME DEPOT AUF 260 (300) USD - 'VERKAUFEN' - UBS HEBT GE HEALTHCARE AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 69 (75) USD - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 89 (85) USD - 'OVERWEIGHT' - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR INTUIT AUF 550 (650) USD - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 255 (220) USD - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR INTUIT AUF 530 (600) USD - 'BUY' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 285 (250) USD - 'BUY' - BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 315 (300) USD - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR ANALOG DEVICES AUF 430 (375) USD - 'MARKET-PERFORM' - BOFA HEBT ZIEL FÜR ANALOG DEVICES AUF 460 (425) USD - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR ANALOG DEVICES AUF 365 (330) USD - 'HOLD'

- BARCLAYS HEBT FLSMIDTH AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 600 DKK - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 150 (162) SEK - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MEDIAFOREUROPE B AUF 4,25 (5,50) EUR - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN HEBT FLUGHAFEN ZURICH AUF 'BUY' - ZIEL 265 CHF - GOLDMAN SENKT EIFFAGE AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 148 EUR

- JEFFERIES HEBT ALFEN AUF 'BUY' - ZIEL 18 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 4500 (4400) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CSG AUF 34 (40) EUR - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY HEBT LINDT & SPRÜNGLI AUF 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY HEBT NATURGY AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 32 EUR - ODDO BHF HEBT SAVENCIA AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 79 EUR - UBS HEBT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 175 (168) EUR - 'BUY' - UBS SENKT SWISS RE AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 112 (131) CHF - WDH/JPMORGAN SENKT FERRETTI AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 3,40 (4,75) EUR

------------------------------------------------------------------------------- MELDUNGEN

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UNTERNEHMEN



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Generali wuppt höhere Katastrophenschäden

In Japan gibt es bald einen Pokémon-Flughafen

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Umfrage: Mehrheit checkt stündlich das Handy

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BGH verhandelt zu Online-Kündigung von Fitnessstudiovertrag WDH: Nvidia beschleunigt Wachstum - Aktie gibt nachbörslich leicht nach °



WIRTSCHAFTSPOLITIK UND KONJUNKTUR

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Japans Exportwachstum beschleunigt sich überraschend

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(WDH: Diese Meldung wurde bereits am Vorabend erstmals publiziert und ist als Service wiederholt worden.) ------------------------------------------------------------------------------- WEITERE ÜBERSICHTEN UND PROGNOSEN IM DPA-AFX-DIENST

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- 04:50 dpa-AFX Überblick: UNTERNEHMEN vom Vorabend ab 17.30 Uhr - 06:00 TAGESVORSCHAU: Termine

- 06:00 Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA - 07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Teil 1

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 68,74 auf Tradegate (21. Mai 2026, 08:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,60 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +30,40 %/+64,30 % bedeutet.



