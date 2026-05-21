OHB Aktie bestätigt den positiven Trend - 21.05.2026

Die OHB Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,91 % auf 591,00€ zulegen. Das sind +33,00 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die OHB Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 591,00€, mit einem Plus von +5,91 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der OHB Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +123,60 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +42,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +83,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei OHB auf +396,89 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +42,97 % 1 Monat +83,88 % 3 Monate +123,60 % 1 Jahr +729,38 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 21.05.2026, 08:25 Uhr

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,36 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Airbus notiert im Minus, mit -1,07 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,46 %. Lockheed Martin verliert -0,13 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,13 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.