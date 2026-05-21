DroneShield Aktie mit starker Tagesperformance - 21.05.2026

Mit einer Performance von +3,59 % konnte die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DroneShield Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,8475€, mit einem Plus von +3,59 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von DroneShield in den letzten drei Monaten Verluste von -0,46 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -6,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,14 % verloren.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,02 % 1 Monat -21,80 % 3 Monate -0,46 % 1 Jahr +174,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Stand: 21.05.2026, 08:26 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrücksetzer und Bewertung von DroneShield: Aktie zuletzt deutlich gefallen (u.a. −6% auf ~1,81€), beschleunigter Abwärtstrend und Chart-Supports bei ~1,60/1,40/1,20€; Debatten, ob hohes Umsatzwachstum (>35–50% p.a.) die Bewertung rechtfertigt; ASIC-Untersuchung muss abgeschlossen werden; Bedarf an großen Folgeaufträgen; technische Fragen zu C2/Radar-Integration und Wettbewerb durch Telekom und Großkonzerne.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 923 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,70 Mrd. € wert.

Sicherheit gilt in westlichen Demokratien nicht mehr als selbstverständlich und die geopolitischen Erschütterungen der jüngsten Vergangenheit haben Regierungen weltweit auf den Plan gerufen. Die zunehmend lautere Kritik an Verteidigungsausgaben in Milliardenhöhe verkennt jedoch, dass die heutigen Investitionen lediglich die logische Antwort auf die politische Tatenlosigkeit von gestern und vorgestern sind. Ein Ende des weltweiten Sicherheits- und Rüstungsbooms ist vor diesem Hintergrund äußerst unwahrscheinlich. Weil sich Konflikte heute schnell zu asymmetrischen, software- und drohnenbasierten Auseinandersetzungen entwickeln können, geraten traditionelle Branchenriesen ins Hintertreffen. Um Defizite bei der autonomen Flugsteuerung und bei KI auszugleichen, setzen etablierte Rüstungskonzerne verstärkt auf anorganisches Wachstum und greifen bei Technologiepionieren zu. Wir beleuchten den Markt und stellen eine spannende Aktie vor.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,13 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,13 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,23 %

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.