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    Besonders beachtet!

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    Xiaomi Aktie heute im Minus (3,2965€) - 21.05.2026

    Am 21.05.2026 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um -2,05 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Besonders beachtet! - Xiaomi Aktie heute im Minus (3,2965€) - 21.05.2026
    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.05.2026

    Mit einer Performance von -2,05 % musste die Xiaomi Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,18 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,2965, mit einem Minus von -2,05 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Xiaomi Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -16,11 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um -6,68 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,40 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Xiaomi eine negative Entwicklung von -24,63 % erlebt.

    Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,68 %
    1 Monat -5,40 %
    3 Monate -16,11 %
    1 Jahr -46,14 %
    Stand: 21.05.2026, 08:27 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Bewertung und Kursentwicklung der Xiaomi-Aktie im Licht hoher Leerverkäufe und einer möglichen Bodenbildung um rund 30 HKD. Diskussionen fokussieren auf Margen- und Investitionsdruck durch die Autosparte (Phase-2-Fabrik, EV-Investitionen), sowie Kosten- und Gewinnperspektiven im Smartphone-Geschäft und Chancen einer europäischen Markteinführung. Zukünftige Events wie der YU7 GT/SUV-Launch und das DBS-Kursziel dienen als Impulse.

    Zur Xiaomi Diskussion

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,79 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, elf Beauty & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,27 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,18 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +3,71 %.

    Xiaomi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Xiaomi

    -2,18 %
    -6,68 %
    -5,40 %
    -16,11 %
    -46,14 %
    +156,79 %
    +14,99 %
    +72,36 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1
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