UBS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 1600 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf die Frage, ob Rheinmetall "mehr wie Kodak oder mehr wie Netflix" sei, würde er mit "irgendwas dazwischen" antworten, schrieb Sven Weier am Mittwochabend. Die Anleger sorgten sich inzwischen zunehmend um die Stellung der Düsseldorfer in einem Rüstungsmarkt der Zukunft angesichts ihrer Fokussierung auf Munition und Fahrzeuge. Weier sieht zwar die Rüstungsausgaben längerfristig immer mehr in neue Technologien fließen, Rheinmetall könne aber in der Zwischenzeit immer noch von hybriden Lösungen profitieren. Dies sei aber im deutlich korrigierten Kursniveau überhaupt nicht mehr eingepreist. Der Kurs berücksichtige kein Wachstum im Munitionsgeschäft über dieses Jahr hinaus und habe auch den Transporter Boxer ausgepreist./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 19:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 1.230EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1600

Kursziel alt: 2200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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