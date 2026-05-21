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    UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Sell'

    UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Sell'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 131 auf 112 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Quartalsberichte der Schweizer und ihrer Konkurrenz hätten gezeigt, dass die Kapitalrendite für Neugeschäft im laufenden Geschäftszyklus fortan eher unterdurchschnittlich ausfallen dürfte, schrieb Will Hardcastle am Mittwochabend. In seinem Basisszenario sieht er das Ergebnis je Aktie 2027 und 2028 unter dem derzeitigen Marktkonsens. Er rechnet auf Dreijahressicht nicht mit Ergebniswachstum, und dafür seien die Aktien zu hoch bewertet./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:48 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 134,4EUR auf Lang & Schwarz (21. Mai 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Will Hardcastle
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 112
    Kursziel alt: 131
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 112,00CHF, was einem Rückgang von -9,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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