UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 131 auf 112 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Quartalsberichte der Schweizer und ihrer Konkurrenz hätten gezeigt, dass die Kapitalrendite für Neugeschäft im laufenden Geschäftszyklus fortan eher unterdurchschnittlich ausfallen dürfte, schrieb Will Hardcastle am Mittwochabend. In seinem Basisszenario sieht er das Ergebnis je Aktie 2027 und 2028 unter dem derzeitigen Marktkonsens. Er rechnet auf Dreijahressicht nicht mit Ergebniswachstum, und dafür seien die Aktien zu hoch bewertet./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 134,4EUR auf Lang & Schwarz (21. Mai 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 112

Kursziel alt: 131

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

