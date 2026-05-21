BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia von 300 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Bericht. Auch der Ausblick sei wieder einmal deutlich besser als gedacht. Unter der Oberfläche sei das Quartal allerdings ziemlich ruhig gewesen, zumindest für eine Nvidia. Auf die Aktienrückkäufe und eine höhere Dividende hätten einige Anleger nur gewartet./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 05:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 05:09 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 191,4EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stacy A. Rasgon

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 315

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 315,00 $ , was eine Steigerung von +40,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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