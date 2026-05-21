22 Prozent Plus seit Jahresbeginn: Dieser Aktienmarkt schlägt DAX und FTSE!

Der OSEBX (Oslo Børs Benchmark Index), Norwegens Leitindex, hat im Jahr 2026 bereits um 22 Prozent zugelegt und nähert sich seinem Rekordhoch aus dem April.

Aufgrund der steigenden Energiepreise ist der norwegische Aktienmarkt in diesem Jahr der erfolgreichste unter den europäischen Industrienationen. Das berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Zum Vergleich: Der britische FTSE 100 kommt in diesem Jahr auf ein Plus von 5 Prozent, der DAX auf 1 Prozent und der CAC 40 in Paris liegt sogar 0,4 Prozent im Minus. Norwegen ist damit der klare Überflieger unter den entwickelten europäischen Aktienmärkten.

Der naheliegende Grund sind die steigenden Energiepreise. Steigende Öl- und Gaspreise kommen dem rohstoffreichen Land zugute. Besonders seit dem Krieg im Iran profitieren Energie-, Material- und Verteidigungswerte. Doch die Rallye ist breiter, als es auf den ersten Blick scheint.

Abseits der großen Öl- und Gaswerte explodieren einzelne Nebenwerte regelrecht. Die Smartoptics Group ist im Jahr 2026 um mehr als 80 Prozent gestiegen. Das Unternehmen profitiert vom Hype um Photonik und KI-Infrastruktur. Die Circio Holding, ein Entwickler von Technologien für Gen- und Zelltherapien, hat sogar mehr als 700 Prozent zugelegt und ist damit der größte Gewinner im Oslo All-Share Index.

Auch Kitron ASA zählt zu den starken Namen. Der Leiterplattenproduzent liegt 2026 rund 50 Prozent im Plus und profitiert laut Fondsmanager Hywel Franklin von der wachsenden Nachfrage aus dem Verteidigungsbereich.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



