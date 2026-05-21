Generali wieder stark nach Zahlen - Goldman lobt

Analyst Andrew Baker von Goldman Sachs attestierte Generali eine durch die Bank starke Entwicklung im ersten Quartal. Die Italiener dürften mit ihrem Ergebnis am oberen Ende ihrer bis 2027 gesteckten Zielspanne landen./ag/zb

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 384,2 auf Tradegate (21. Mai 2026, 08:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +3,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 149,25 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 406,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -15,98 %/+30,30 % bedeutet.