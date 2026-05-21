AKTIE IM FOKUS
Generali wieder stark nach Zahlen - Goldman lobt
- Generali-Aktien kletterten vorbörslich auf 38,83 Euro
- Rekordhoch 39,51 Euro nach 10 Prozent Jahresplus
- Goldman Sachs starkes Q1 Ergebnis oben in Zielspanne
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Generali haben am Donnerstagmorgen sehr stark auf Geschäftszahlen reagiert. Die Papiere der Italiener kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 3 Prozent über ihren Mailänder Schlusskurs und lagen mit 38,83 Euro nach dem jüngsten Rückschlag wieder über der 21-Tage-Linie.
In der Vorwoche hatten sie mit 39,51 Euro noch ein Rekordhoch erreicht nach 10 Prozent Jahresplus. Aktien des deutschen Konkurrenten Allianz lagen vorbörslich leicht im Minus. Sie treten 2026 eher auf der Stelle.
Analyst Andrew Baker von Goldman Sachs attestierte Generali eine durch die Bank starke Entwicklung im ersten Quartal. Die Italiener dürften mit ihrem Ergebnis am oberen Ende ihrer bis 2027 gesteckten Zielspanne landen./ag/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 384,2 auf Tradegate (21. Mai 2026, 08:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +3,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 149,25 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 406,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -15,98 %/+30,30 % bedeutet.
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Wer vor 10 Jahren 10.000 Euro in Allianz investierte, bekam dafür 67 Aktien.