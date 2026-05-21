Dieser Explorer wird jetzt zum Trendsetter

Kupfer, Nickel, Gold und Uran – das sind die Trendmetalle um die es sich dreht. PTX Metals positioniert sich hiermit mitten im Rohstoffboom Nordamerikas und hat seine Reise gerade erst begonnen.

Globaler Rohstoffboom geht weiter – PTX Metals top aufgestellt

Es gibt diese Momente im Rohstoffsektor, in denen sich bei einem Small Cap plötzlich mehrere Entwicklungslinien gleichzeitig verdichten. Genau an diesem Punkt ist der kanadische Polymetallexplorer PTX Metals (ISIN: CA69380V2057, WKN: A40KHN) aktuell angekommen. Das Unternehmen arbeitet nicht mehr nur an einer einzelnen Entdeckung, sondern baut Schritt für Schritt ein breit diversifiziertes Portfolio kritischer Metalle auf, welche die strategische Rohstoffunabhängigkeit Nordamerikas unterstützen. Bei PTXs Liegenschaft im kanadischen Ontario handelt es sich um eine großflächige Kupfer-Nickel-Lagerstätte im sogenannten „Ring of Fire“, ergänzt von hochgradigen Goldoptionen in Ontario sowie einem zusätzlichen Uranhebel im Athabasca-Becken. Diese Mischung macht die Story derzeit für neue Investoren äußerst reizvoll. Denn der Markt beginnt erst langsam zu verstehen, welches Skalierungspotenzial hier verborgen liegen könnte.

Makroökonomisch könnte das Timing kaum spannender sein. Kupfer entwickelt sich immer stärker zum Nervensystem der globalen Elektrifizierung. Stromnetze, Rechenzentren, Ladeinfrastruktur, industrielle Automatisierung und erneuerbare Energien verschlingen enorme Mengen des roten Metalls. Nickel wiederum ist essentiell für leistungsfähige Batteriesysteme, hier geht die Innovation ohne Unterbrechung weiter. Beide Metalle stehen auf der Liste kritischer Rohstoffe in den USA und Europa. Zahlreiche Marktstudien erwarten in den kommenden Jahren strukturelle Angebotsdefizite bei beiden Metallen.

Speziell bei Kupfer dürfte sich zwischen 2027 und 2030 eine strategische Angebotslücke auftun, weil die globale Nachfrage deutlich schneller wächst als neue Minenkapazitäten aufgebaut werden können. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat analysiert, dass insbesondere Kupfer zu einem Engpassmetall wird, da die bestehende Projektpipeline nicht ausreicht, um den mittelfristigen Bedarf zu decken. S&P Global quantifiziert die Unterdeckung bis 2040 auf bis zu 10 Mio. Tonnen jährlich. Zum Vergleich: Im Jahr 2025 wurden inklusive Recycling 28,5 Mio. Tonnen Kupfer produziert, davon allein 5,3 Mio. Tonnen in Chile.