KNDS-IPO diesen Sommer: Jetzt will der Staat 40 Prozent am Rheinmetall-Rivalen

KNDS gehört derzeit jeweils zur Hälfte dem französischen Staat sowie den deutschen Familien hinter der früheren Krauss-Maffei Wegmann. Beide Seiten wollen im Zuge des Börsengangs Anteile verkaufen. Nach Angaben aus Regierungskreisen sollen sowohl Frankreich als auch die deutschen Eigentümer jeweils rund zehn Prozent der Aktien an Investoren abgeben. Gleichzeitig will Berlin einen großen Teil der Anteile der Familien übernehmen.

Der geplante Börsengang des deutsch-französischen Panzerherstellers KNDS nimmt konkrete Formen an – und der deutsche Staat will dabei offenbar eine zentrale Rolle spielen. Nach Informationen aus Regierungskreisen plant die Bundesregierung, vor dem für diesen Sommer geplanten IPO rund 40 Prozent an KNDS zu übernehmen. Damit würde Berlin künftig denselben Anteil halten wie Frankreich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Innerhalb der Bundesregierung war die Höhe der Beteiligung lange umstritten. Verteidigungsminister Boris Pistorius drängte auf einen starken deutschen Einfluss, da KNDS als Schlüsselunternehmen für die Aufrüstung der Bundeswehr gilt. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche bevorzugte dagegen zunächst eine kleinere Beteiligung. Am Ende setzte sich offenbar die Linie durch, Deutschland und Frankreich künftig gleich stark an dem Rüstungskonzern zu beteiligen.

Allerdings soll der Staatseinfluss nicht dauerhaft so hoch bleiben. Nach Informationen von Reuters strebt die Bundesregierung an, ihren Anteil innerhalb von zwei bis drei Jahren wieder auf rund 30 Prozent zu reduzieren. Frankreich soll einen ähnlichen Weg gehen. Trotz möglicher Veränderungen bei den Beteiligungen wollen beide Staaten künftig gleiche Stimmrechte behalten. Entscheidungen über Standorte, Arbeitsplätze oder strategische Fragen könnten damit nur gemeinsam getroffen werden.

KNDS gehört zu den wichtigsten europäischen Rüstungskonzernen und produziert unter anderem den Kampfpanzer Leopard 2 sowie den Radpanzer Boxer. Angesichts der massiven Aufrüstung in Europa wächst das Unternehmen derzeit stark. Der Auftragsbestand liegt inzwischen deutlich über 20 Milliarden Euro. In Finanzkreisen wird KNDS vor dem Börsengang mit bis zu 20 Milliarden Euro bewertet. Der Einstieg des Bundes könnte den Staat damit bis zu acht Milliarden Euro kosten.

Im Zuge der IPO-Vorbereitungen prüft KNDS zudem den Verkauf eines Teils seiner Beteiligung am Getriebehersteller RENK Group, um die Bilanz weiter zu stärken. Erst in dieser Woche hatte das Unternehmen bereits den Verkauf eines größeren Aktienpakets angekündigt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 48,51EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.





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