🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CONSUL Weltreisen erweitert Portfolio

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ausgewählte TUI-Produkte jetzt in der Travel Lounge in Hannover buchbar

    Hannover 21. Mai 2026: Das Reiseunternehmen CONSUL Weltreisen erweitert sein Angebot und ist ab sofort auch Agentur für ausgewählte Produkte aus dem TUI-Konzern. Kunden können sich künftig in der CONSUL Travel Lounge in der Königsstraße 8 in Hannover umfassend zu hochwertigen Reiseangeboten aus der TUI-Welt beraten lassen.

     

    Zum Portfolio gehören renommierte Marken wie Robinson Club, die exklusiven Luxusreisen von airtours, Kreuzfahrten der beliebten Flotte Mein Schiff sowie – wie bereits in der Vergangenheit erfolgreich vermittelt – die luxuriösen Expeditions- und Kreuzfahrterlebnisse von Hapag-Lloyd Cruises.

     

    Mit dieser Erweiterung verbindet CONSUL Weltreisen seine langjährige Erfahrung mit außergewöhnlichen Reisezielen weltweit mit den Premiumprodukten eines der größten Touristikkonzerne Europas.

     

    „Unsere Gäste schätzen uns seit vielen Jahren für besondere Reiseziele und außergewöhnliche Reiseerlebnisse rund um den Globus. Mit ausgewählten Produkten aus dem TUI-Konzern können wir unser Angebot sinnvoll erweitern und unseren Kunden noch mehr inspirierende Reisemöglichkeiten bieten“, sagt Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer von CONSUL Weltreisen.

     

    In der CONSUL Travel Lounge erwartet Besucher eine persönliche Beratung in entspannter Atmosphäre. Das erfahrene Team von CONSUL Weltreisen, das für seine Expertise bei außergewöhnlichen Reisezielen weltweit bekannt ist, präsentiert regelmäßig neue Reiseideen und stellt jede Woche drei ausgewählte Reise-Specials vor, die sorgfältig aus dem erweiterten Portfolio zusammengestellt werden.

     

    Damit versteht sich die CONSUL Travel Lounge in der Königsstraße 8 nicht nur als klassisches Reisebüro, sondern als Ort für Reiseinspiration und persönliche Beratung. Kunden können hier neue Reiseideen entdecken, außergewöhnliche Destinationen kennenlernen und ihre nächste Traumreise planen.

     

    Über CONSUL Weltreisen

     

    CONSUL Weltreisen mit Sitz in Hannover ist spezialisiert auf außergewöhnliche Fernreisen, exklusive Gruppenreisen und besondere Reiseerlebnisse weltweit. Das Unternehmen entwickelt individuelle Reiseideen, organisiert besondere Fernreisen und steht für persönliche Beratung sowie sorgfältig ausgewählte Destinationen auf allen Kontinenten.

     

    Pressekontakt

     

    CONSUL Weltreisen GmbH

    Hans-Joachim Bischoff / CEO

    CONSUL Weltreisen GmbH

    Königstr. 8

    30175 Hannover  

    Germany

    Telefon: +49 (0) 511 546 894 60

     

    Germany

    Hannover

    KÖ8 Travellounge, Königstr. 8 - 30175 Hannover

     



    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    CONSUL Weltreisen erweitert Portfolio Ausgewählte TUI-Produkte jetzt in der Travel Lounge in Hannover buchbar Hannover 21. Mai 2026: Das Reiseunternehmen CONSUL Weltreisen erweitert sein Angebot und ist ab sofort auch Agentur für ausgewählte Produkte aus dem TUI-Konzern. Kunden können sich künftig in der CONSUL Travel Lounge in der Königsstraße 8 in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     