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    Adelayde Exploration schließt Arbeitsprogramme auf dem Wolframprojekt Sisson North und dem Wolfram-Antimon-Projekt George Lake South in New Brunswick ab

    Adelayde Exploration schließt Arbeitsprogramme auf dem Wolframprojekt Sisson North und dem Wolfram-Antimon-Projekt George Lake South in New Brunswick ab
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, B.C. – 21. Mai 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das „Unternehmen“ oder „Adelayde“) (ADDY-cse) (SPMTF-usa) (A41AGV-wkn) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zwei Arbeitsprogramme abgeschlossen hat, die hubschraubergestützte aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen über dem Wolframprojekt Sisson North sowie dem Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South des Unternehmens umfassten, die sich beide in New Brunswick befinden.

     

    James Nelson, President von Adelayde, sagt dazu: „Wir freuen uns, die Arbeitsprogramme auf unserem Wolframprojekt Sisson North und unserem Wolfram-Antimon-Projekt George Lake South aktiv voranzutreiben, während wir unser Engagement im Bereich strategisch wichtiger kritischer Minerale weiter ausbauen. Wie anhand der steigenden Wolframpreise1 deutlich wird, gewinnen Antimon und Wolfram zunehmend an Bedeutung, nachdem sich Regierungen und die Industrie auf die Sicherung einer zuverlässigen inländischen Versorgung sowie die Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Quellen konzentrieren. Da das globale Angebot nach wie vor stark konzentriert ist und die Nachfrage aus den Bereichen Verteidigung, Energie und Spitzentechnologie weiter zunimmt, sind wir der Auffassung, dass diese kritischen Materialien eine immer wichtigere Rolle in der Wirtschaft und der nationalen Sicherheit spielen könnten. Unser geologisches Team ist dabei, die bei diesen zwei Explorationsprogrammen erfassten Daten zu prüfen und auszuwerten. Zudem sehen wir der baldigen Aufnahme eines auf Gold ausgerichteten Bohrprogramms entgegen. Dank unseres starken Kassenbestands sind wir nach wie vor finanzkräftig, um unser Portfolio offensiv auszubauen und in den nächsten Monaten mehrere Impulsgeber für mehrere Projekte vorzulegen.“

     

    Das Wolframprojekt Sisson North grenzt direkt an die Wolframmine Sisson in New Brunswick. Die Wolframmine Sisson wurde vom kanadischen Premierminister Mark Carney am 13. November als eines der ersten „Nation-Building Projects“2 ausgewählt. Northcliff Resources Ltd. meldete außerdem am 7. August 2025, dass es vom US-Verteidigungsministerium und von der kanadischen Regierung eine Finanzierung in Höhe von insgesamt rund 29 Millionen CAD erhalten hat, um sein Projekt voranzutreiben. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

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