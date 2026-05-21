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    JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 4400 auf 4500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson passte seine Schätzungen für die europäischen Ölkonzerne am Mittwoch nach der Berichtssaison zum ersten Quartal an. Die Konzerne ließen den Preisauftrieb durch den Nahost-Krieg direkt in die Stärkung ihrer Bilanzen fließen./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 15:21 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 19:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 37,32EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Mark Wilson
    Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 44
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



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