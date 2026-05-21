ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Nvidia auf 285 Dollar - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Kursziel für Nvidia auf 285 USD
- Analyst lobt starken Ausblick und Mittelverwendung
- Aktienrückkäufe und höhere Dividenden stärken Vertrauen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia von 250 auf 285 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte nach dem Quartalsbericht den starken Ausblick des KI-Konzerns und die bessere Mittelverwendung. Die Erwartungen seien enorm hoch gewesen, aus seiner Sicht habe sie Nvidia aber übertrumpft, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht nun einen geratenen Weg für eine Outperformance der Aktien. Denn zum einen hätten die Schätzungen für die Investitionen der Hyperscaler noch Luft nach oben und zum anderen sorgten Aktienrückkäufe und höhere Dividenden für Vertrauen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 21:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 191,3 auf Tradegate (21. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,60 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +30,34 %/+64,23 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 285 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Umsatz war mir zu wenig um einen weiteren dauerhaften Anstieg zu sehen..... Die Märkte müssen außerdem dringend in eine Korrektur.... es kommt für mich zu Vieles zusammen..Trotzdem kann ich auch falsch liegen, doch Gewinnmitnahmen wären nachmittags spätestens heute absolut normal...Der KI Boom ist mir auch zu extrem.... Viele wollen in die Aktie wieder billiger rein (ich auch) Da große Adressen diese Aktie handeln wird es irgendwann steil nach unten gehen.... ich hatte die Aktie bereits bei 170 verkauft und bin ganz unten damals eingestiegen.... Viele sehen Nvidia als Einbahnstraße nach oben, dass ging noch nie gut....
Die Frage, die ich mir einmal überlegen möchte - wäre, bei all den Kommentaren, hier. Seid Ihr hier investiert? Und seit wann? Wenn hier "Daytrader" ihre kurzfristig, beobachteten Beurteilungen abgeben, dann ist das wohl eine Momentaufnahme. Ich darf mir den Hinweis erlauben, das ich nach dem letzten Split eingestiegen bin, und bei den Rücksetzern, unter 100, nachgelegt habe. Ich habe nicht viele, aber ich bin so erfreut seit dem, das ich gewiss mein " Sitzfleisch" bemühen werde. Das hat mich nur sehr selten enttäuscht.