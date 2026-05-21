ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Rheinmetall auf 1600 Euro - 'Buy'
- UBS senkt deutlich Rheinmetall Kursziel auf 1600 Euro
- Zweifel an Zukunft wegen Fokus auf Munition und Wagen
- Aktienkurs preist kein Munitionswachstum nach 2026 ein
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 1600 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf die Frage, ob Rheinmetall "mehr wie Kodak oder mehr wie Netflix" sei, würde er mit "irgendwas dazwischen" antworten, schrieb Sven Weier am Mittwochabend. Die Anleger sorgten sich inzwischen zunehmend um die Stellung der Düsseldorfer in einem Rüstungsmarkt der Zukunft angesichts ihrer Fokussierung auf Munition und Fahrzeuge. Weier sieht zwar die Rüstungsausgaben längerfristig immer mehr in neue Technologien fließen, Rheinmetall könne aber in der Zwischenzeit immer noch von hybriden Lösungen profitieren. Dies sei aber im deutlich korrigierten Kursniveau überhaupt nicht mehr eingepreist. Der Kurs berücksichtige kein Wachstum im Munitionsgeschäft über dieses Jahr hinaus und habe auch den Transporter Boxer ausgepreist./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 1.224 auf Tradegate (21. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +10,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,38 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.837,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.550,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +26,08 %/+70,82 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 1600 Euro
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Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
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Die Überschriften zu den eingestellten Beiträgen sind in der Regel aus der Ursprungsquelle von mir übernommen worden.
Du solltest die Ursprungsquellen in Zukunft vielleicht etwas genauer betrachten!
Hattest ja schon mehrfach Probleme damit in der Vergangenheit.
Im Gegensatz zu dir bringe ich zumindest Informationen, die man nachvollziehen und die jeder für sich selber bewerten kann.
Von dir kommt doch in dieser Hinsicht fast nichts nennenswertes...!!!
Du beschränkst dich doch in der Regel nur darauf, die eingestellten Beiträge mit einem negativen Schlusssatz zu kommentieren.
Mal sehen, ob mein Beitrag der Letzte ist oder ob dein Ego das nicht aushält?
Washington – Diese Entscheidung soll sogar Mitglieder des Heeres überrascht haben. Das US-Verteidigungsministerium soll die Verlegung von 4000 Soldaten einer Kampfbrigade nach Europa kurzfristig gestoppt haben. Medienberichten zufolge war ein Teil von ihnen samt Ausrüstung bereits unterwegs gewesen.
Im März hatte das https://www.bild.de/themen/organisationen/us-army/politik-nachrichten-news-fotos-videos-20515938.bild.html angekündigt, dass die Kampfbrigade andere Streitkräfte im Rahmen einer regulären Rotation ersetzen soll. Bei einem Treffen des Europa-Kommandos (Eucom) und des Heeres sei am Mittwoch verkündet worden, die Entsendung der Truppen zu stoppen. Das berichtet unter anderem das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Pentagon-Angaben.
Quelle: Wall Street Journal
Die kurzfristige Entscheidung des Pentagon, die Verlegung einer kompletten US‑Kampfbrigade nach Europa zu stoppen – obwohl Teile bereits unterwegs waren – ist mehr als nur ein logistischer Zwischenfall. Sie ist ein weiterer Beleg dafür, wie unzuverlässig und erratisch die amerikanische Sicherheitsarchitektur inzwischen agiert.
Für die EU bedeutet das nur eines: noch mehr Eigenständigkeit, noch mehr Fähigkeiten, noch mehr Geschwindigkeit. Wer sich auf Washington verlässt, wird in den kommenden Jahren sicherheitspolitisch im Regen stehen. Die USA senden damit ein klares Signal – und Europa wäre schlecht beraten, es zu ignorieren.