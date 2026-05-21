Kursgewinne - Hoffnung auf Iran-Deal und Nvidia stützen

Laut US-Präsident Donald Trump sind die Verhandlungen mit dem Iran in der "Endphase". Dies schürte an den Märkten die Hoffnung, dass die für die Weltwirtschaft wichtige Straße von Hormus bald wieder befahrbar sein könnte.

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend Kursgewinne verzeichnet. Gestützt wurde die Stimmung von erneut aufgekommene Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Nahost-Konflikts. Zudem gaben die nach US-Handelsschluss veröffentlichten Quartalszahlen des KI-Riesen Nvidia Technologiewerten Rückenwind.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 um 3,1 Prozent zu auf 61.684 Zähler. Die Titel von Softbank machten einen kräftigen Sprung um rund ein Fünftel, nachdem bekannt wurde, dass der ChatGPT-Entwickler OpenAI den Gang an die Börse vorbereitet. Softbank ist einer der größten Anteilseigner von OpenAI. Derweil sind Japans Exporte im April angetrieben von einer anhaltend starken Nachfrage aus China und Europa erneut kräftig gestiegen.

In Seoul rückte der Leitindex Kospi kräftig um 8,4 Prozent vor, gestützt vom Schwergewicht Samsung . Der Technologieriese hat mit den Gewerkschaften im Streit um Löhne eine vorläufige Einigung erzielt und damit einen drohenden Streik abgewendet. Die Aktie gewann 8,3 Prozent. Die Papiere des Chipherstellers SK Hynix stiegen um 11,3 Prozent, angetrieben von den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen von Nvidia.

Die asiatischen Technologiemärkte erlebten heute dank der guten Nvidia-Zahlen eine deutliche Erholungswelle, so Hebe Chen, Analystin von Vantage Global Prime. Die nachlassenden geopolitischen Spannungen stützten zudem den Risikoappetit, nachdem er durch steigende Anleiherenditen und anhaltende makroökonomische Unsicherheit zuvor gedämpft worden sei.

Die Börsen in China gaben derweil nach. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen notierte 0,9 Prozent niedriger bei 4.809 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte ebenfalls 0,9 Prozent ein auf 25.408 Punkte.

Der australische S&P ASX 200 schloss indessen 1,5 Prozent fester bei 8.622 Punkten./err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 191,2 auf Tradegate (21. Mai 2026, 09:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,60 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +30,30 %/+64,18 % bedeutet.



