HENSOLDT Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 21.05.2026

Die HENSOLDT Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,61 % auf 90,82€ zulegen. Das sind +4,00 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +9,04 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 90,82€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in HENSOLDT investiert war, konnte einen Gewinn von +7,95 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um +21,69 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,79 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +17,76 %.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,69 % 1 Monat +10,79 % 3 Monate +7,95 % 1 Jahr +11,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 21.05.2026, 09:23 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und Bewertung der HENSOLDT‑Aktie: jüngster Sprung von ~70 auf ~81, Teilverkäufe und Trading‑Debatten sowie Einschätzungen zu einem möglichen Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Fundamentaldaten werden positiv hervorgehoben (Q1: Umsatz +25%, Rekord-Auftragsbestand ~9,8 Mrd., Guidance 2026 ≈2,75 Mrd., 2030‑Ziel 6 Mrd., KIRK‑JV, Serviceaufträge). Kritik betrifft die hohe Bewertung (Forward‑KGV ≈40, TTM‑KGV sehr hoch), hohe Volatilität sowie Ausführungs‑ und Lieferkettenrisiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,32 Mrd. € wert.

Die Hensoldt-Aktie brach gestern signifikant über die obere Begrenzung der seit Anfang Februar geltenden Handelsspanne aus, die durch die 200-Tage-Linie verstärkt wurde. Charttechnisch ein perfekt bullisches Signal. Was indes fehlt, sind wirklich gute Gründe dafür.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.